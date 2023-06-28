С космодрома «Восточный» в Амурской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Ракета с разгонным блоком «Фрегат», которая была запущена 27 июня, несла на борту новый метеоспутник «Метеор-М» и 42 малых космических аппарата, в том числе иностранных.

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Интересно, что за запуском ракеты с «Восточного» могли своими глазами следить ученики из школы №29 имени Забродина из подмосковного Подольска. В рамках всероссийского сетевого проекта «Школьный космический телескоп» подольские ребята собрали аппарат, получивший название «УмКА-1». Этот космический телескоп стал попутным грузом для ракеты-носителя «Союз», сообщил подмосковный портал РИАМО. Школьники наблюдали за стартом ракеты, а некоторые из них снимают происходящее на мобильный телефон.

Спустя час после запуска «Метеор-М» отделился от блока, а спустя полтора часа в процесс отделения вступили 42 малых космических аппарата, сообщили в Роскосмосе. Всего полёт блока составил около трёх часов.

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Задача «Метеора-М», который должен выйти на орбиту в 832 километрах от Земли, — контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также мониторить морскую и ледяную поверхности.

Андрей Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Вес нового космического аппарата около 3,2 тонны, он будет работать пять лет, рассказали в российском космическом ведомстве.

Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

Сергей Захарушкин/Роскосмос Медиа/ТАСС

Сергей Захарушкин/Роскосмос Медиа/ТАСС

В мае на околоземную орбиту вывели российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Его оборудование позволяет наблюдать за происходящим на Земле в том числе ночью в плохую погоду. Назначение спутника — следить за сосредоточением сил ВСУ, переброской военной техники и строительством новых фортификационных объектов на Украине.