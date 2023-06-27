Москва, 27 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Метеоспутник «Метеор-М» № 2-3, запущенный с космодрома «Восточный» в Амурской области 27 июня, вышел на заданную околоземную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Метеор-М» № 2-3 будет изучать природные ресурсы Земли, мониторить климат и окружающую среду», — сообщили в компании.

На спутник также установили аппаратуру системы поиска КОСПАС-САРСАТ. Его вывели на орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат», который продолжает выводить на орбиты другие аппараты, принадлежащие России и другим странам.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1б», с помощью которой запустили «Метеор-М» № 2-3, стартовала с космодрома в 14:34 мск. Кроме этого аппарата, с помощью одного запуска планируется вывести на орбиты 42 спутника, предназначенных для изучения природных ресурсов Земли и обстановки в космическом пространстве.

В мае 2023 года на околоземную орбиту вывели российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Его оборудование позволяет наблюдать за происходящим на Земле в том числе в ночное время в плохую погоду. Назначение спутника — следить за сосредоточением сил ВСУ, переброской военной техники и строительством новых фортификационных объектов на Украине.