Москва, 30 мая, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение в системе командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) — COSMOS-2569) способен вести разведку военных объектов на территории Украины до двух раз за сутки. Об этом 30 мая сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Выведенный на орбиту в субботу (27 мая. — Прим. ред.) новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов», — цитирует его слова РИА Новости.

Источник отметил, что космический аппарат в среднем будет пролетать над украинской территорией два раза за сутки и может снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Также он указал, что спутник способен, невзирая на время суток и погоду, вести наблюдение, например, за сосредоточением сил ВСУ, переброской военной техники и строительством новых фортификационных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая ракета «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома «Восточный». Новый космический аппарат за счёт радиолокационной аппаратуры может вести всепогодное наблюдение за поверхностью Земли.

Предполагается его использовать для задач, связанных с сельским хозяйством, решением чрезвычайных ситуаций, и для изучения обстановки на арктическом маршруте Северного морского пути.