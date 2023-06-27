В Саудовскую Аравию на хадж — традиционное паломничество в священные города ислама Мекку и Медину — прибыло около 2 миллионов мусульман из 160 стран. Это рекордный показатель после пандемии коронавируса, отмечает англоязычная газета из ОАЭ The National.

ТАСС/IMAGO/apaimages/Ashraf Amra

Это не предел: по оценке саудовских властей, всего в королевство въедет более 2,5 млн человек. Для сравнения: в Саудовской Аравии живёт около 34,7 миллиона человек. В этом году хадж впервые с пика пандемии проходит без коронавирусных ограничений.

Паломничество в Мекку и Медину — один из пяти столпов ислама (наряду с верой в Аллаха как единственного бога, ежедневными молитвами, постом в Рамадан и налогом в пользу бедных). Считается, что каждый правоверный обязан отправиться в паломничество, если у него имеется такая возможность.

Global Look Pres Keystone Press Agency/Ashraf Amra

Хадж начался 26 июня, а закончится 1 июля, но «религиозные туристы», как правило, прилетают за некоторое время до его начала. Проход в Мекку и Медину разрешается строго мусульманам: представителям иных религий, которые вошли на территорию священных мест, грозит штраф либо депортация из Саудовской Аравии.

Global Look Press/IMAGO Saudi Press Agency apaimages

В этом году вместо коронавирусных ограничений у паломников существует другая проблема — сильная жара. Накануне температура поднялась до +46. Минздрав Саудовской Аравии рекомендовал использовать зонтики, а больным и пожилым людям оставаться в помещениях в период пиковых значений температуры воздуха во избежание солнечного удара.

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

ТАСС/EPA/ASHRAF AMRA

Согласно мусульманской традиции, в первый день хаджа паломники оделись в ихрам — это специальная белая бесшовная одежда. После этого они направились в Мекку для проведения ритуалов под названиями таваф и сай. Следующей целью их пути стала долина Мина — предместье Мекки: там они остались ночевать.

Исламский праздник окончания хаджа — Ид аль-адха — в России больше известен под тюркским названием Курбан-байрам. В Духовном управлении мусульман России сообщили, что 28 июня Курбан-байрам в мечетях Москвы и Подмосковья пройдёт без ограничений, сообщил ТАСС. Ранее предполагалось, что праздник может быть отменён из-за введённого в столице и Мособласти режима контртеррористической операции (КТО). Но 26 июня мэр Сергей Собянин распорядился отменить ограничения.