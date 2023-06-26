Москва, 26 июня, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В Москве снимаются все ограничения, которые ранее были введены в связи с режимом контртеррористической операции (КТО). Об этом 26 июня сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — написал он.

Мэр Москвы уточнил, что городские власти проведут выпускной для школьников 1 июля, и снова поблагодарил жителей российской столицы за спокойствие и понимание.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве и Московской области для того, чтобы предотвратить возможные теракты. Позднее Собянин объявил в Москве 26 июня выходным днём, а также призвал жителей столицы воздержаться от поездок.

До этого президент России Владимир Путин заявил о попытке вооружённого мятежа в стране. Глава государства назвал раскалывающие единство российского общества действия ударом в спину стране и народу, а также отступничеством от своего народа и сражающихся на фронте боевых товарищей.

Позднее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко заявили о договорённости с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о действиях, направленных на деэскалацию напряжения. После этого мятежники вместе с тяжёлой техникой во главе с Пригожиным покинули ранее занятую ими территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.