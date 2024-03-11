Материалы с тегом «Ислам»
Шольц призвал прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана
Режим прекращения огня следует ввести в секторе Газа в период священного для всех мусульман месяца Рамадан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Обращение главы немецкого правительства опубликовали 10 марта на его странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что это лучшее время для...
11 марта 2024
В ночь с 10 на 11 марта у мусульман начнётся священный Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан наступит в ночь с 10 на 11 марта, когда в соответствии с нормами ислама верующие должны начать строгий пост. Об этом пишет газета «Известия». Рамадан является девятым месяцем лунного мусульманского календаря. В некоторых странах он носит название Рамазан. Его...
10 марта 2024
Сжёгший Коран Журавель заявил в суде, что не думал о последствиях
Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель заявил в суде, что не думал о последствиях, а хотел только подзаработать. В ходе заседания Висаитовского районного суда Грозного он рассказал, что 4 мая 2023 года сжёг Коран и снял это на мобильный телефон, после чего отправил снятое видео...
12 февраля 2024
В Швеции предложили запретить исламскую символику
Депутат парламента Швеции от правой партии «Шведские демократы», глава парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф призвал запретить в стране исламскую символику наравне с нацистской свастикой. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 22 января газетой Aftonbladet. «Минареты...
22 января 2024
В Стамбуле стал платным для иностранных туристов вход в мечеть Айя-София
Плата за вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле начнет взиматься с иностранных туристов, она составит 25 евро (около 830 турецких лир), сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции. Для турецких граждан посещение объекта останется бесплатным. В июле 2020 года...
15 января 2024
Для бойцов ЦВО в канун Рождества провели праздничный молебен в зоне СВО
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы...
7 января 2024
В Вене задержали готовивших атаку на собор Св. Стефана исламистов
Австрийская полиция допрашивает задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене четырёх исламистов. Об этом стало известно 24 декабря. По версии правоохранителей, мужчины планировали атаку на собор Святого Стефана в центре города в период рождественских праздников. Об этом сообщило издание...
24 декабря 2023
Сыну Кадырова вручили орден «За служение религии Ислам» I степени
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени. Награду ему вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции в Грозном. Об этом 15 ноября сообщил министр республики по национальной политике...
15 ноября 2023
Молельные дома мусульман и клубы единоборств хотят проверить на экстремизм
Молельные помещения для мусульман и клубы единоборств, которые создаются в жилых домах и являются местами массового скопления мигрантов, нужно проверять органам внутренних дел на предмет законности, а также возможных очагов экстремизма. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал юрист и правозащитник...
13 ноября 2023
СМИ: акции в Волгограде и Махачкале координировал один Telegram-канал
Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, на заседании в Висаитовском районном суде Грозного 2 ноября указали на причастность к инциденту того же Telegram-канала, через который координировали беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщило «РИА Новости». По информации агентства...
2 ноября 2023
Муфтий призвал участников беспорядков в Махачкале к соблюдению норм ислама
Руководитель Духовского собрания мусульман России Альбир Крганов, на фоне прошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы, в эфире программы «Соловьёв LIVE» 1 ноября призвал к соблюдению норм ислама. «Согласно нормам ислама, не то что громить аэропорты и заходить на территорию международного аэропорта...
1 ноября 2023
В Турции решили сделать платным вход в мечеть Айя-София для туристов
Власти Турции решили с января 2024 года сделать платным вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле для иностранцев. Об этом 31 октября заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. «Повысится качество и безопасность посещения. Посещение иностранцами в туристических...
31 октября 2023
Патриарх Кирилл осудил действия участников беспорядков в Махачкале
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил действия протестующих, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы, и поддержал лидеров ислама, призывавших прекратить беспорядки, сообщила 30 октября пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). «Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на...
30 октября 2023
В Германии опубликовали манифест к мигрантам, разъясняющий, как себя вести
Одна из крупнейших немецких газет Bild опубликовала манифест из 50 пунктов, в котором объясняет приезжим, как вести себя в стране. Соответствующий текст был опубликован на сайте издания. Публикация вышла под заголовком «Германия, у нас проблема». В ней говорится, что после нападения ХАМАС на...
29 октября 2023
Шоколад «Алёнка» стал халяльным
Шоколад «Алёнка» производства фабрики «Красный Октябрь» стал халяльным. Об этом 16 октября сообщили в Роскачестве. «Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесённым в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации», — процитировали «РИА Новости» сообщение...
16 октября 2023
Глава Чечни рассказал о словах Путина на похоронах Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к мусульманам. Об этом 14 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров с своём Telegram-канале. Он отметил, что Путин всегда уважительно относился к исламу, поэтому каждый проживающий в России мусульманин обязан защищать государство. Также...
14 октября 2023
Кадыров показал кадры встречи с обвиняемым в сожжении Корана Журавелем
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сомневается в том, что арестованный за сожжение Корана Никита Журавель искренне хочет принять ислам. 13 октября он опубликовал в своём Telegram-канале видео своей встречи с обвиняемым. «Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжёгшим Священный...
13 октября 2023
Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй иранской художницы
Прославленный португальский футболист саудовского футбольного клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду может подвергнуться физическому наказанию в Иране. Об этом сообщила Index HR. Во время приезда в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов Роналду встретился с фанаткой-художницей Фатимой. Она нарисовала...
12 октября 2023
Путин обсудил с Кадыровым строительство новой мечети в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи 28 сентября обсудили вопрос строительства в Москве новой мечети, президент поддерживает эту инициативу, сообщил глава Чечни в своём Telegram-канале. «Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта...
28 сентября 2023
Москалькова призвала к недопущению самосуда по делу о сжигании Корана
Принципы правового государства заключаются в том, чтобы какое бы страшное преступление человек ни совершил, он ответил за него перед судом по закону. Во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по установленным законом правилам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ...
26 сентября 2023