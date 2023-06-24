Москва, 24 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции введён на территории Москвы и Московской области, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении НАК.

Ранее в этих регионах режим КТО не вводили.