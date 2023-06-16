Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС после подрыва Украиной Каховской ГЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и его коллеги совершили краткий визит на Запорожскую АЭС. Это третья с начала года поездка представителей МАГАТЭ на крупнейшую атомную станцию Европы, оказавшуюся в прифронтовой зоне. И первый визит международной делегации с момента украинской атаки на расположенную ниже по течению Днепра Каховскую ГЭС.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС продолжает забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. При этом уровень воды в водохранилище у Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) опустился с 17 метров до 11,3 метра. После подрыва Каховской ГЭС ситуация в районе Запорожской атомной станции ухудшилась, сказал ТАСС замглавы МАГАТЭ, представитель России Михаил Чудаков.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси проехала через российский КПП возле Васильевки. В целом, эксперты международного агентства провели на ЗАЭС почти четыре часа.

За это время международные эксперты оценили работу систем ЗАЭС, которые являются крайне важными для процесса охлаждения. Сотрудники агентства проверили, как соблюдаются основные принципы защиты этой станции, представленные экспертами МАГАТЭ Совету безопасности ООН 30 мая.

Алексей Коновалов/ТАСС Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время своего визита на ЗАЭС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной и имеющей последствия. При этом, по словам главы международного ядерного агентства, был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации, а мониторинг систем будет продолжаться. Делегаты МАГАТЭ также отметили, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции и дополнительные меры не требуются.

Алексей Коновалов/ТАСС

Интересно, что специалисты МАГАТЭ, прибывшие в Запорожскую область, активно снимали на видео позиции и инженерные сооружения российских военных. По словам присутствующих журналистов, представители агентства также беспокоились об отсутствии мобильной связи — это позволило бы отметить геолокацию. Для кого предназначались эти видеоролики, специалисты объяснить не смогли. Впоследствии представителей МАГАТЭ вынудили удалить видеозаписи с телефонов.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на брызгальный бассейн на Запорожской атомной электростанции

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

По пути на контролируемую Украиной территорию миссия МАГАТЭ, в том числе гендиректор Гросси, попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил советник руководителя «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сообщил Карчаа ТАСС. То, что автоколонну международного агентства пришлось остановить из-за стрельбы, 16 июня подтвердило и агентство Reuters со ссылкой на представителя МАГАТЭ.

Алексей Коновалов/ТАСС Делегация МАГАТЭ после посещения ЗАЭС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС Автомобиль расчета РХБЗ

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащий расчета РХБЗ

Позже 16 июня замглавы международного агентства Михаил Чудаков констатировал в комментарии ТАСС — в текущем состоянии на крупнейшей в Европе атомной электростанции «нельзя вести производство электроэнергии». Но, подчеркнул специалист, можно поддерживать станцию в безопасном состоянии. «Запорожская АЭС создана хорошо», и даже после разрушения Каховской ГЭС и обмеления водохранилища (очевидно ухудшило положение станции) ЗАЭС можно подпитывать водой из других источников. У атомной станции «третий контур охлаждения тоже замкнутый, он не напрямую берет воду из Каховского водохранилища, поэтому бассейны можно подпитывать и привезти воду из других озер».