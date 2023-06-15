Энергодар, Запорожская область, 15 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины по неизвестным причинам открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал Карчаа в интервью ТАСС в четверг, 15 июня.

Он добавил, что Гросси прибыл в подконтрольный ВСУ город Запорожье, пострадавших в результате инцидента нет.

В четверг генеральный директор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы проследить за соблюдением основных принципов защиты АЭС, представленных Совету Безопасности Организации Объединённых Наций 30 мая.

Как передавало ИА Регнум, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерная безопасность на Запорожская атомной электростанции, несмотря на инцидент с разрушением Каховской ГЭС, обеспечена в полном объёме.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, с весны 2022 года находится под контролем Вооружённых сил России. ВСУ регулярно обстреливают территорию станции и прилегающие территории, в том числе из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии.