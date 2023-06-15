Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
Энергодар, Запорожская область, 15 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 15 июня сообщил ТАСС.
До этого, 13 июня, глава МАГАТЭ посетил Киев, где в беседе с журналистами заявил, что после этого отправится Запорожскую АЭС для оценки ситуации на станции.
Как сообщало ИА Регнум, перед этим советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Киев не заинтересован в ядерной безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что в противном случае украинская армия не осуществляла бы регулярные обстрелы атомной электростанции.
Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, и с весны 2022 года её контролирует российская армия. С этого момента ВСУ регулярно обстреливают станцию и прилегающую к ней территорию, в том числе с использованием дронов, тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня.