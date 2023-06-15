Энергодар, Запорожская область, 15 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 15 июня сообщил ТАСС.

РИА Новости Рафаэль Гросси

До этого, 13 июня, глава МАГАТЭ посетил Киев, где в беседе с журналистами заявил, что после этого отправится Запорожскую АЭС для оценки ситуации на станции.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Киев не заинтересован в ядерной безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что в противном случае украинская армия не осуществляла бы регулярные обстрелы атомной электростанции.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, и с весны 2022 года её контролирует российская армия. С этого момента ВСУ регулярно обстреливают станцию и прилегающую к ней территорию, в том числе с использованием дронов, тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня.