Материалы с тегом «МАГАТЭ»
В МАГАТЭ заявили, что им известно о сообщениях об атаке на ЗАЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях об атаке на Запорожскую АЭС, сообщили 14 марта в пресс-службе агентства. «Агентство знает об этих заявлениях и выпустит комментарий по теме завтра», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Как передавало ИА Регнум, ранее стало...
14 марта 2024
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет уведомлено об обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом 14 марта заявил директор АЭС Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции. «Сегодня мы экспертов МАГАТЭ привезли на место, они смогли увидеть своими...
14 марта 2024
МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призывал к «военной сдержанности»
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал все стороны проявлять максимальную военную сдержанность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила 8 марта пресс-служба организации. «Никто не...
8 марта 2024
Путин и Гросси обсудили ядерную и физическую безопасность ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным 6 марта ядерную и физическую безопасность Запорожской АЭС. «Важный обмен мнениями с президентом Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической...
6 марта 2024
Путин и Гросси завершили переговоры
Переговоры президента России Владимира Путина и приехавшего в Сочи главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси завершились. Они продлились около 50 минут. Встреча российского президента и главы МАГАТЭ проходила в государственной резиденции «Бочаров ручей». В переговорах также...
6 марта 2024
Путин заявил, что Россия делает всё для безопасности атомных объектов
Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в сочинской резиденции «Бочаров ручей». В ходе неё российский лидер заявил, что Москва делает всё возможное для безопасности атомных объектов. «Знаю, что у вас в повестке дня...
6 марта 2024
МАГАТЭ не признаёт обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Европейские структуры, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не признают обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, хотя такие удары являются угрозой для всего мира. Об этом 5 марта заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Как отметил в...
5 марта 2024
В МИД России сообщили о встречах на высоком уровне в рамках визита Гросси
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается провести ряд встреч на высоком уровне в ходе своего визита в Россию, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос СМИ. Ее слова приводятся на сайте российского...
5 марта 2024
Песков допустил, что Путин пообщается с Гросси во время его визита в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил контакты Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в ближайшее время. «Мы не исключаем такой возможности», — заявил представитель Кремля «РИА Новости». Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ намерен...
4 марта 2024
Гендиректор «Росатома» заявил, что глава МАГАТЭ может 6 марта посетить РФ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может 6 марта приехать в Россию. Об этом 29 февраля заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. «Надеюсь, да», — заявил глава «Росатома», отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать...
29 февраля 2024
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы рядом с Запорожской АЭС
Мощные взрывы рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) зафиксировали эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба организации. Специалисты МАГАТЭ, дислоцированные на ЗАЭС, уточнили, что взрывы они слышали на прошлой неделе каждый...
24 февраля 2024
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от резервной линии ЛЭП
Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от резервной линии внешней ЛЭП, написал 21 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х. «Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней ЛЭП и получает электричество, которое ей необходимо, через единственную линию напряжением...
21 февраля 2024
Гросси оценил возможности ЕС снизить зависимость от атомной отрасли России
Снижение зависимости от российской ядерной и атомной отрасли обойдётся странам Европейского союза в миллиарды евро, немедленный отказ от российских ресурсов невозможен, сообщило 19 февраля агентство Reuters. «Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды… Он не видит...
новость часа
19 февраля 2024
Песков сообщил, что в графике Путина пока нет встречи с Гросси
Встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 февраля. «Пока нет в графике», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной...
15 февраля 2024
Глава МАГАТЭ высоко оценил уровень радиационной и химической защиты на ЗАЭС
Радиационная и химическая защита на Запорожской АЭС находится на высоком уровне, заявил 7 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Что касается радиационной и химической защиты, здесь всё в порядке, у нас отличные коммуникации. Я ценю все усилия, которые все структуры в этом направлении принимают», —...
7 февраля 2024
Глава МАГАТЭ положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности Запорожской АЭС, сообщили 7 февраля в пресс-службе ЗАЭС. «Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача — обеспечение ядерной...
7 февраля 2024
Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом. По информации «РИА Новости», глава МАГАТЭ прибыл на атомную станцию в сопровождении сотрудников миссии и представителей Министерства обороны России. Вместе с...
новость часа
7 февраля 2024
Глава МАГАТЭ пересёк линию соприкосновения в Запорожской области
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля пересёк линию соприкосновения в Запорожской области. По информации «РИА Новости», глава МАГАТЭ направился в сторону Энергодара. Вместе с ним на Запорожскую АЭС проследовала группа наблюдателей...
7 февраля 2024
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Россию. Он рассказал об этом 6 февраля в эфире французской радиостанции RFI Radio. «Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — заявил он. Как...
6 февраля 2024
Россия проинформировала МАГАТЭ об установке мин для защиты Запорожской АЭС
Россия проинформировала МАГАТЭ об установке мин в районе Запорожской АЭС для защиты от украинских диверсантов. Об этом 3 февраля говорится в ноте постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене. «Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не...
3 февраля 2024