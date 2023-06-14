14 июня в «Экспофоруме» на Пулковских высотах открылась одна из самых масштабных деловых площадок России — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 26-й по счёту. Уже 18 лет деловое мероприятие проходит при участии президента России.

Petrov Sergey/Global Look Press

В этом году большое выступление Владимира Путина на Петербургском форуме ожидается 16 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Главная примета ПМЭФ-2023 — участие в форуме компаний из новых регионов России. Всего же, по словам организаторов, в Петербург прибыло более 17 тысяч бизнесменов, чиновников и общественных деятелей из более чем ста стран мира.

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

ПМЭФ по традиции выступает в качестве смотра высоких технологий. К примеру, Московская техническая школа (МТШ) сообщила, что приступит к подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт». Инициативу поддержала компания «Иннопрактика», которая в рамках форума подписала на эту тему соглашение со столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики.

Petrov Sergey/Global Look Press

Культурная программа ПМЭФ стартовала ещё накануне — 13 июня. В рамках форума проходит экскурсионный фестиваль «Петербургские сезоны», в филармонии и особняке Мясникова запланированы концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. Последний день работы форума совпадает с проведением фестиваля «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов» — участники ПМЭФ смогут его посетить.

Валерий Шарифулин/ТАСС Девушка. Выставочный центр «Экспофорум»

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Не обошлось и без вирусных роликов. В соцсетях распространение получил видеоролик с песнями и танцами делегации из ОАЭ. На кадрах видно, как представители Эмиратов поют и танцуют, используя своеобразные палки. После демонстрации танца делегаты с радостью подписывали всем желающим открытки.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Главное деловое направление разделено на пять блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» и «Рынок труда: ответ на новые вызовы». Помимо этого, в рамках ПМЭФ состоятся бизнес-завтраки, консультативные форумы и совместные мероприятия с участием стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии и Китая.

Михаил Киреев/РИА Новости Сессия: «Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России»

Павел Бедняков/РИА Новости Сессия «Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление»

Мурад Багандов/РИА Новости Сессия «Потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии: сценарий развития»

Анатолий Медведь/РИА Новости Сессия «Россия — Бразилия»

Александр Кряжев/РИА Новости Участники форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Алексей Филиппов/РИА Новости Участники форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Внешняя политика будет затронута в рамках нескольких блоков: «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия».

Уже в первый день работы стало известно о масштабных международных договорённостях, заключенных на полях ПМЭФ. Так, например, госкомпания «Росатом» и дипломаты из Шри-Ланки договорились о строительстве совместной российско-ланкийской атомной электростанции.