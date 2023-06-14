Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Представители госкомпании «Росатом» и дипломаты из Шри-Ланки договорились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о строительстве совместной атомной электростанции. Об этом стало известно в среду, 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге, мощность АЭС может составить до 300 мегаватт. Помимо непосредственно строительства, Шри-Ланка также начнёт при помощи «Росатома» обучение специалистов.

«Есть предложение, есть и одобрение со стороны властей Шри-Ланки. Мы идём к строительству атомной электростанции на острове, но всё ещё идёт обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция либо станция наземного базирования», — пояснила посол.

Лиянаге отметила, что инициативу поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Она назвала строительство АЭС единственной возможностью разрешить топливный кризис в стране.

«Мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем», — отметила посол.

О планах на строительство стало известно ещё в феврале 2023 года, когда Лиянаге сообщила о соответствующем желании «Росатома». Тогда она отметила, что представители госкорпорации собирались посетить страну, чтобы ознакомиться с условиями возможного строительства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Шри-Ланку давним и надежным партнёром РФ в Азии. Так он сказал в приветственном послании по случаю 75-летней годовщины независимости Шри-Ланки. Он подчеркнул, что народы двух стран объединяют чувства дружбы и взаимной симпатии, а их отношения основаны на принципах доверия и равноправия.

Это подтвердили последующие экономические взаимодействия России и Шри-Ланки. Так, посол Лиянаге в феврале 2023 года сообщила, что власти стран обсуждают возможность организации прямых поставок нефти. Помимо этого, Шри-Ланка также хотела бы получить кредит на них, о чём вела переговоры с Министерством энергетики России. Также Шри-Ланка выразила желание закупать химические удобрения в России. Министр транспорта страны Бандула Гунавардана сообщил, что президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе уже отменил решение о запрете химических удобрений, цены на удобрения в стране станут более доступными для фермеров.