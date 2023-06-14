Москва, 14 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится 16 июня и будет большим, сообщил на брифинге 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ориентировочно на 14:00 пленарка намечена. Будет большое выступление президента, затем дискуссия», — пояснил представитель Кремля.

Песков при этом не стал пока сообщать, кто будет модерировать сессию президента на форуме.

О выступлении Путина на ПМЭФ ранее также сообщил журналист Павел Зарубин в рамках анонса программы «Москва. Кремль».

ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ПМЭФ представляет площадку для взаимодействия всех субъектов мировой экономической деятельности. ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005-го форум проводится под патронатом и при участии президента.

Путин 7 июня отметил, что на ПМЭФ будут обсуждаться ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также набирающие силу глубокие системные изменения.