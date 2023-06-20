Материалы с тегом «ПМЭФ»
В ФТС назвали государства, заместившие ЕС во внешней торговле России
Турция, Индия, Китай и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России, товарооборот с Китаем в 2023 году может достичь 200 млрд долларов. Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Он напомнил, что...
20 июня 2023
В Минобрнауки РФ ответили на вопрос о церемонии с флагом и гимном в вузах
Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает вопрос о введении церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в университетах, заявил журналистам заместитель главы ведомства Константин Могилевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пояснил...
новость часа
18 июня 2023
В НИИ Арктики и Антарктики допустили сотрудничество Индонезии с Россией
Индонезия готова к сотрудничеству с Россией по Арктике для изучения изменения климата, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что...
18 июня 2023
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России
Специалисты несколько лет практически не фиксировали случаев заболевания холерой в России, однако риски распространения этой инфекции в стране сохраняются, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Риск холеры есть...
18 июня 2023
Песков: атмосфера на ПМЭФ подтвердила хороший климат для инвестиций в РФ
Инвестиционная обстановка в России активно развивается, и это подтверждает то, сколько контрактов заключили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям». «Как раз оживлённая атмосфера форума в...
17 июня 2023
Лавров назвал натравливание Украины на Россию агонией однополярного мира
Превращая Украину в прямую угрозу России, Запад демонстрирует процесс, который можно назвать агонией однополярного мира, заявил 17 июня глава МИД Сергей Лавров в интервью обществу «Знание» на полях ПМЭФ. В эфире в мультимедийной студии «В авангарде Знаний» министр иностранных дел рассказал, что...
17 июня 2023
В России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Об этом заявил 17 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Запрет может последовать на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что...
17 июня 2023
Песков: ПМЭФ посетили все делегации, пожелавшие участвовать в форуме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 17 июня, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были все делегации, которые хотели принять участие. Песков ответил журналистам, что не было зарубежных делегаций, которым отказали или не пустили на форум...
17 июня 2023
На бывшем заводе Nissan в Петербурге стартовало производство Lada X-Cross 5
В последний день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АвтоВАЗ начал производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Церемония открытия состоялась 17 июня. В мероприятии приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров...
17 июня 2023
Участники ПМЭФ-2023 подписали более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) за время его работы подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. Об этом 17 июня, в последний день мероприятия, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков...
17 июня 2023
Песков заявил о большом интересе к заявлениям Путина на ПМЭФ в мире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 июня прокомментировал реакцию мировой общественности на выступление российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме днём ранее. Как отметил представитель Кремля, видно, что оно вызвало большой интерес. «Видно, что...
17 июня 2023
Главы шести стран Африки прибыли в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 17 июня сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции ПМЭФ советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков. Как указал Кобяков, в работе...
17 июня 2023
В Минцифры ответили на вопрос о запрете параллельного импорта iPhone
Запрет на параллельный импорт смартфонов Apple в России не обсуждался, сообщил 17 июня журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается», — сказал он. Министр отметил, что Минцифры и Минпромторг...
17 июня 2023
Сечин назвал объём открытых Роснефтью в Арктике запасов углеводородов
Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что открытые предприятием в Арктической зоне ресурсы углеводородов составили около 20 млрд тонн нефтяного эквивалента. Об этом он заявил 17 июня во время доклада в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Так, например, в Арктике...
17 июня 2023
14 иностранных банков подключились к СБП
С Россией сотрудничают по Системе быстрых платежей 14 банков из трёх стран, сообщила 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. «Например, 14 банков из трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП», — заявила Скоробогатова...
17 июня 2023
Песков: business as usual с западными журналистами больше не будет
На следующие крупные мероприятия в России журналистам из недружественных стран будут давать аккредитацию, исходя из позиций изданий и государств коллективного Запада. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2023. Ранее на крупнейший форум в России...
17 июня 2023
Песков связал размер «санитарной зоны» с дальностью поражения оружия ВСУ
Размеры «санитарной зоны» или «санитарного кордона» на территории Украины будут зависеть от имеющегося у властей Украины оружия, от которого необходимо обезопасить территорию России. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ. «Это зависит от того, какие виды...
17 июня 2023
Путин пообещал, что F-16 будут гореть так же, как и «Леопарды»
Американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Ну, о чём мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжёлой техники. Сейчас...
17 июня 2023
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня рассказал, что его друзья еврейского происхождения называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа. «У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят...
16 июня 2023
В ЦБ спрогнозировали уход от карт Visa и Mastercard в РФ в течение трёх лет
Доля использования в России банковских платёжных систем Visa и Masterсard падает, а через три года, вероятно, они практически исчезнут в стране. Об этом 16 июня заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме. «Я думаю, на горизонте трех...
16 июня 2023