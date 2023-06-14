Москва, 14 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) приступит к подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт». Инициативу поддержала компания «Иннопрактика», которая подписала соответствующее соглашение с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы МТШ запустит новое направление подготовки «Беспилотный транспорт»

«Беспилотный транспорт сегодня — динамично развивающаяся область, которая активно внедряется во многие сферы жизнедеятельности. Он успешно применяется в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и промышленности», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что подготовка кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников — стратегическая задача столицы.

В рамках соглашения будут реализованы совместные проекты, направленные на получение и применение актуальных знаний и навыков по направлению «Беспилотный транспорт», организованы научно-практические конференции, форумы, семинары и другие просветительские мероприятия.

«Мы считаем инициативу Московской технической школы по запуску нового образовательного направления в области БПЛА своевременным шагом и готовы использовать наши компетенции для поддержки формирования механизмов по подготовке специалистов в этой области, — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова. — Сегодня умение эффективно управлять инновационными технологиями, способствующими развитию промышленного потенциала, важно не только для Москвы, но и для всей нашей страны».

Московская техническая школа (МТШ) — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Цель МТШ состоит в том, чтобы повысить квалификацию столичных инженеров в работе с теми инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.