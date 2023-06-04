В храме Христа Спасителя в Москве в День Святой Троицы состоялась божественная литургия с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На службу пришли сотни верующих.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости В храме Христа Спасителя прошла литургия у иконы «Троица» Андрея Рублева

На богослужение в кафедральный собор доставили икону «Троица» Андрея Рублёва. Её расположили в витрине в самом центре храма прямо перед алтарём.

После литургии доступ к образу открыли для поклонения верующих. Ещё в течение года она будет оставаться в храме, после чего её вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

Рублёв написал икону «Троица» в первой четверти XV века. До 1917 года образ находился в Троице-Сергиевой лавре, после чего его отправили на реставрацию.

В апреле 1920 года икону передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях, а в 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В середине мая 2023 года президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица».

После выставления для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя образ вернут на его историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного синода 16 мая заявил, что возвращение церкви иконы «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение. Он выразил благодарность президенту, принявшему решение передать церкви икону, хранящуюся в Третьяковской галерее.

День Святой Троицы — один из двенадцати главных церковных праздников. Его второе название — Пятидесятница, так как он приходится на 50-й день после Пасхи. Так как её дата всегда меняющаяся, то и Троица соответственно выпадает на разные даты.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Праздник отмечается с 381 года, когда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе утвердили учение о трёх ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе.