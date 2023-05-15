Москва, 16 мая, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился вернуть Русской православной церкви (РПЦ) чудотворную икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым, сообщается на сайте РПЦ.

Андрей Рублёв. Святая Троица. 1410

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым», — сказано в тексте.

В течение года икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя. После этого образ вернут на его историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 и 18 июля 2022 года икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в специальной витрине в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

19 июля глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал о том, что в нижней палате российского парламента планируют разработать законопроект о механизме постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования для хранения и безопасности святынь.