Москва, 16 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Возвращение Русской православной церкви (РПЦ) иконы Андрея Рублёва «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение. Об этом 16 мая заявил глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного Синода.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Он выразил благодарность президенту Владимиру Путину, принявшему решение передать Церкви икону, хранящуюся в Третьяковской галерее.

«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — процитировали патриарха на сайте РПЦ.

Патриарх также отметил, что в Санкт-Петербурге приняли решение передать раку признанного святым Александра Невского из Эрмитажа в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

«Это тоже историческое событие огромной важности», — сказал глава РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение передать РПЦ икону «Троица», сообщил, что это сделали из гуманитарных соображений. По его мнению, не стоит «укрывать» святыни в музеях. Представитель Кремля подчеркнул, что передача иконы является прерогативой Минкульта.

О скорой передаче раки Александра Невского в Александро-Невскую лавру сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Музей подписал договор с Санкт-Петербургской епархией о передаче права хранения реликвии на 49 лет. В лавре для этого должны создать особые условия, чтобы обеспечить сохранность артефакта.