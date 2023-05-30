«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», ― констатировал 30 мая министр обороны России Сергей Шойгу. Российские военные успешно нейтрализовали восемь украинских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) самолётного типа, проинформировал глава Минобороны. Три украинских дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы — РЭБ, еще пять уничтожили в Подмосковье огнём из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Кадр из видео/ТАСС БПЛА в Московской области. 30 мая 2023

Кадр из видео/ТАСС Московская область. Городской округ Красногорск. Село Ильинское. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе поселка Ильинка. 30 мая 2023

Первый инцидент произошёл в Новой Москве по улице Атласова, 11. В многоэтажном жилом доме выбило стекла. Возгорания не произошло, однако местные жители слышали звуки взрыва. Спустя некоторое время обломки беспилотника обнаружили вокруг дома.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Последствия атаки беспилотников в Москве. 30 мая 2023

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажный жилой дом. Москва. 30 мая 2023

Ещё два инцидента с атакой беспилотников произошли в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе Москвы — на Ленинском проспекте, 92, корп. 1 и Профсоюзной улице, 98, корп. 6. Там в некоторых квартирах также оказались разбиты стекла.

Виталий Смольников/ТАСС Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом 11 на улице Атласова. 30 мая 2023

Александр Щербак/ТАСС Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте. 30 мая 2023

Александр Щербак/ТАСС Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте. 30 мая 2023

Информацию об атаке БПЛА в Москве ранее подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки пострадали несколько жилых домов. За медицинской помощью обратились два человека, при этом госпитализация не потребовалась.

Оперативно отреагировавшие городские службы эвакуировали жителей нескольких подъездов в двух жилых домах, пострадавших от беспилотников. Всех желающих разместили в близлежащих социальных объектах — например, школах. По завершении работ специалистов местные жители начали возвращаться в свои квартиры. Мэр Собянин также дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Последствия атаки беспилотников в Москве. 30 мая 2023

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Сотрудники полиции упаковывают обломки БПЛА. 30 мая 2023

Александр Щербак/ТАСС Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте. 30 мая 2023

Одновременно поступали сообщения о неизвестных предметах в небе к западу от Москвы, над Одинцово, Красногорском и Истрой. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что несколько БПЛА были сбиты системой ПВО на подлёте к российской столице. Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В Следственном комитете России сообщили о начале расследования фактов падения беспилотников на здания в Москве. В столичных аэропортах заявили о штатном режиме работы.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Высотки в Москве, пострадавшие от БПЛА. 30 мая 2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил: президент Владимир Путин с раннего утра получал информацию об атаке БПЛА на объекты в Москве и Московской области. Главе государства докладывали мэр Москвы Собянин, губернатор Подмосковья Воробьёв, а также представители Минобороны и МЧС.