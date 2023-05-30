Москва, 30 мая, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 30 мая сообщает Telegram-канал Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По предварительной информации, беспилотник влетел в гостиную квартиры на 13-м этаже многоэтажного дома. По словам жильцов квартиры, дрон разбил окно около 04:20 мск и разрушил часть комнаты.

Взрыва в результате атаки беспилотника не было, но произошёл разлив керосина. Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб приняли решение эвакуировать жильцов дома.

Отмечается, что паники не было, жильцы оперативно покинули здание. В настоящий момент дом и территория вокруг него оцеплены. Пострадавших в результате ЧП нет. Официального подтверждения информации о беспилотниках пока не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по предварительным данным, причиной взрыва в многоэтажном жилом доме в Новой Москве на улице Атласова названа возможная атака беспилотника.

Также сообщается, что, согласно предварительной информации, в расположенный на Профсоюзной улице многоквартирный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Жителей дома эвакуируют.