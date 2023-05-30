Москва, 30 мая, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Ряд зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал 30 мая в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате происшествий никто не пострадал. Глава города также сообщил, что все экстренные службы находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства инцидентов.

Кроме того, Собянин призвал всех доверять только официальным источникам и не распространять неподтвержденные сведения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал SHOT написал, что 30 мая на 25-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Атласова в поселке Московский (Новомосковский округ Москвы) произошел взрыв. Утверждалось, что инцидент мог быть связан с атакой БПЛА.

Telegram-канал Readovka в свою очередь распространил информацию о том, что 30 мая дрон якобы влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Жильцы дома утверждают, что беспилотник разбил окно и разрушил часть комнаты одной из квартир.