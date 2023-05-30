Москва, 30 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками в Москве были гражданские объекты, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны Шойгу назвал гражданские объекты целью украинских дронов при атаке на Москву
Иван Шилов ИА REGNUM
Шойгу

Он указал, что в Москве и Московской области 30 мая нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Три украинских дрона подавили в Москве средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять дронов сбили в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», ― подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, атаке беспилотников подверглись жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Так, дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин с раннего утра получал информацию об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве и Московской области. Главе государства докладывали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, а также представители Минобороны и МЧС. Песков отметил, что система ПВО сработала хорошо.