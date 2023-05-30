Москва, 30 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками в Москве были гражданские объекты, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он указал, что в Москве и Московской области 30 мая нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Три украинских дрона подавили в Москве средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять дронов сбили в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», ― подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, атаке беспилотников подверглись жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Так, дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин с раннего утра получал информацию об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве и Московской области. Главе государства докладывали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, а также представители Минобороны и МЧС. Песков отметил, что система ПВО сработала хорошо.