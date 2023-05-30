Москва, 30 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с раннего утра получал информацию об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве и Московской области. Об этом 30 мая журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Виталий Смольников/ТАСС Вид на жилой многоэтажный дом №11 на улице Атласова, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата

Официальный представитель Кремля уточнил, что главе государства докладывали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, а также представители Минобороны и МЧС.

«Все сработали должным образом, сработали хорошо, сработала система ПВО. Понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на эффективные наши удары 28 мая по одному из центров принятия решений», ― пояснил Песков.

Представить другие подробности по этой теме он отказался. Также пресс-секретарь отказался от оценок защищённости российской столицы.

«Не могу комментировать это, могу лишь сказать, что ПВО сработало хорошо», ― указал Песков.

По его словам, подобные атаки лишний раз говорят о необходимости продолжения спецоперации и достижения её целей.

Песков добавил, что пока у президента России нет специальных планов обратиться по поводу произошедшего к населению.

«Слава Богу, нет никаких жертв, и настоящей угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет», ― написал пресс-секретарь главы государства.

Уклонился Песков и от вопроса о том, откуда запустили дроны и каковы была их цель, отметив, что это для военных служб.

«Тоже не могу сказать. Единственное ― очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно чётко понимать», ― добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.