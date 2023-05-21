Российские войска 20 мая взяли под полный контроль город Артёмовск в ДНР. Операция по освобождению Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

О взятии Артёмовска сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Он отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Военкор также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин позднее подтвердил сообщения и указал на особый символизм в том, что это событие произошло именно 20 мая — спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.

РИА Новости Боец на позициях в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

РИА Новости Боец заряжает патроны в магазин в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

Также он заявил, что официально инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артёмовска. По его словам, каждого участника нужно наградить.

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Уничтоженный автомобиль в Артёмовске

РИА Новости Разрушения в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

РИА Новости Разрушения в Артёмовске

РИА Новости Бойцы на позициях в Артёмовске

Заявление об освобождении российскими силами города Артёмовска сделало Министерство обороны в ночь на 21 мая.

РИА Новости Граффити в Артёмовске

РИА Новости Боец передвигается по позициям в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

РИА Новости Разрушенная церковь в Артёмовске

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, участвовавших в сражении, с освобождением Артёмовска. Он добавил, что всех отличившихся в ходе битвы представят к государственным наградам.

Пресс-служба Пригожина Взятие Артёмовска

Пресс-служба Пригожина Взятие Артёмовска

Пресс-служба Конкорд ТАСС Взятие Артёмовска силами

Пресс-служба Пригожина Взятие Артёмовска

Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.