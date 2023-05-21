Российские войска освободили Артёмовск от ВСУ
Российские войска 20 мая взяли под полный контроль город Артёмовск в ДНР. Операция по освобождению Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.
О взятии Артёмовска сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Он отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Военкор также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.
Врио главы ДНР Денис Пушилин позднее подтвердил сообщения и указал на особый символизм в том, что это событие произошло именно 20 мая — спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.
Также он заявил, что официально инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артёмовска. По его словам, каждого участника нужно наградить.
Заявление об освобождении российскими силами города Артёмовска сделало Министерство обороны в ночь на 21 мая.
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, участвовавших в сражении, с освобождением Артёмовска. Он добавил, что всех отличившихся в ходе битвы представят к государственным наградам.
Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.