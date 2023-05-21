Российские войска 20 мая взяли под полный контроль город Артёмовск в ДНР. Операция по освобождению Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

О взятии Артёмовска сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Он отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин позднее подтвердил сообщения и указал на особый символизм в том, что это событие произошло именно 20 мая — спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.

Боец на позициях в Артемовске
РИА Новости
Боец на позициях в Артемовске
Боцы на позициях в Артемовске
РИА Новости
Боцы на позициях в Артемовске
Боец заряжает патроны в магазин в Артемовске
РИА Новости
Боец заряжает патроны в магазин в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
РИА Новости
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
РИА Новости
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
РИА Новости
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске

Также он заявил, что официально инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артёмовска. По его словам, каждого участника нужно наградить.

Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
РИА Новости
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Уничтоженный автомобиль в Артемовске
РИА Новости
Уничтоженный автомобиль в Артемовске
Разрушения в Артемовске
РИА Новости
Разрушения в Артемовске
Боцы ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске
РИА Новости
Боцы ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске
Разрушения в Артемовске
РИА Новости
Разрушения в Артемовске
Боцы ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске
РИА Новости
Боцы ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске

Заявление об освобождении российскими силами города Артёмовска сделало Министерство обороны в ночь на 21 мая.

Граффити в Артемовске
РИА Новости
Граффити в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер передвигается по позициям в Артемовске
РИА Новости
Боец ЧВК Вагнер передвигается по позициям в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске
РИА Новости
Разрушенные дома в Артемовске
Разрушенная церковь в Артемовске
РИА Новости
Разрушенная церковь в Артемовске

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, участвовавших в сражении, с освобождением Артёмовска. Он добавил, что всех отличившихся в ходе битвы, представят к государственным наградам.

Взятие Артемовска
Пресс-служба Пригожина
Взятие Артемовска
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»
Пресс-служба Пригожина
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»
Пресс-служба Конкорд ТАСС
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»
Пресс-служба Пригожина
Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск — важный транспортный узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.