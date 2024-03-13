Материалы с тегом «Денис Пушилин»
В освобождённом Невельском бойцы взяли в плен раненых солдат ВСУ
При бегстве из Невельского в ДНР киевские боевики и их командование не пытались забрать раненых солдат. После взятия села их всех российские бойцы взяли в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По словам Кимаковского...
13 марта 2024
Кириенко посетил освобождённую Авдеевку
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил освобождённую Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Кириенко осмотрел коксохимический завод, а также передал гуманитарную помощь местным...
12 марта 2024
Из-под завалов разрушенного ВСУ дома в Макеевке извлекли пять человек
Семь мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 11 марта глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале. «При обстреле посёлка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки прямым...
новость часа
11 марта 2024
В Авдеевке сапёры приступили к разминированию территории
Сапёры приступили к разминированию территории в Авдеевке, сообщил на брифинге 5 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поседения Всемирного фестиваля молодежи в центре «Сириус». «К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», — сказал он. Пушилин...
новость часа
5 марта 2024
Россия, семья, СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни...
29 февраля 2024
В ДНР сообщили, что в Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских
В городе Авдеевке в ДНР могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру ещё предстоит узнать. Об этом 26 февраля заявил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. «Сколько там мирных жителей — точную цифру сейчас предстоит узнать. Уже отданы соответствующие поручения...
26 февраля 2024
Пушилин сообщил о полной зачистке российскими войсками территории Авдеевки
Город Авдеевка в ДНР полностью зачищен от украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин 26 февраля в эфире Первого канала. «Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже...
26 февраля 2024
Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают Донецк со стороны Угледара
У украинских войск после потери Авдеевки осталась возможность обстреливать Донецк со стороны Угледара. Кроме того, они совершают точечные обстрелы Донецка из РСЗО HIMARS, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». С учётом освобождения Авдеевки и ряда других населённых пунктов...
26 февраля 2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстановление Авдеевки
Восстановительные работы в Авдеевке могут начать, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. Об этом 26 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». «Вопрос упирается в самую важную составляющую — это вопрос безопасности. Все гражданские, социальные...
новость часа
26 февраля 2024
Глава ДНР Пушилин приехал в освобождённую Авдеевку
Глава ДНР Денис Пушилин приехал в освобождённый от украинской армии город Авдеевку. Он рассказал об этом 24 февраля в видеообращении в Telegram-канале. «Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много»...
24 февраля 2024
Пушилин заявил, что ВСУ могут усилить обстрелы территории ДНР в праздники
Украинская армия может увеличить количество обстрелов территории ДНР в предстоящие праздничные дни. Об этом 22 февраля предупредил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. «Опыт подсказывает, что в праздники противник может увеличить количество обстрелов. Враг часто использует это время...
22 февраля 2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Восстановление освобождённой от украинских сил Авдеевки возможно начать только после зачистки и разминирования. Об этом 20 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки — дозачистки, после разминирования и после начала...
20 февраля 2024
Пыточные в Авдеевке. Что известно о преступлениях ВСУ и СБУ
Правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных ВСУ, сообщил 20 февраля посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, работа с людьми, которые выходят из...
20 февраля 2024
Жительница Киевского района Донецка погибла при обстреле ВСУ
При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла местная жительница. Об этом 20 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения», ― написал он в Telegram-канале. Пушилин также сообщил о...
20 февраля 2024
Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке бойцов ВСУ
Большое количество бойцов украинской армии сдалось в плен Вооружённым силам России в Авдеевке. Об этом 19 февраля рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». «Пленных достаточно большое количество. В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы...
19 февраля 2024
Путин поздравил ВС РФ с успехом в Авдеевке — 725-й день СВО
Наступивший 725-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован взятием под полный контроль ВС РФ города Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшегося мощным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этой победой бойцов поздравил верховный главнокомандующий, президент России...
19 февраля 2024
Шесть человек пострадали в ДНР из-за детонации украинских боеприпасов
Трое взрослых и трое детей получили ранения в ДНР в результате детонации украинские кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин 18 февраля в Telegram-канале. «Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них...
18 февраля 2024
Пушилин: освобождённая Авдеевка вернулась домой, в Россию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз. По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась...
новость часа
18 февраля 2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки снизит интенсивность артобстрелов Донецка
Полное освобождение Авдеевки в ДНР российскими военными стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Теперь задача — освободить всю территорию республики. Об этом заявил «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин подтвердил, что украинские боевики потеряли в...
18 февраля 2024
Пушилин и Кириенко посетили Волноваху и осмотрели восстановленные объекты
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили освобождённую почти два года назад Волноваху. «Скоро исполнится два года, как в ходе СВО была освобождена Волноваха. От тех разрушений, которым мы...
15 февраля 2024