Министры энергетики Европейского союза поддержали предложение о поэтапном отказе от импорта российской нефти и газа до января 2028 года. Речь идет о прекращении новых контрактов с января 2026 года, существующих краткосрочных контрактов с июня 2026 года и долгосрочных контрактов в январе 2028 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Особенность в том, что для принятия этого положения потребовалась поддержка «квалифицированного большинства» государств — членов ЕС, то есть не менее 55%, поэтому одна или две страны не могли заблокировать его в одиночку. Таким образом удалось обойти сопротивление Венгрии и Словакии. Впрочем, данный текст предусматривает определенные послабления для не имеющих выхода к морю государств-членов, к которым относятся эти две восточноевропейские страны.

Однако практика показывает, что, несмотря на самоуверенные заявления о достижении договоренностей как о некой победе, главным пострадавшим от этой санкционной политики станет не Россия, а сам Европейский союз. Инициатива, призванная ослабить Москву, оборачивается очередным ростом рисков для европейских стран. То, что они упорно продолжали покупать российские углеводороды на протяжении нескольких лет, ни в коей мере не является случайностью.

Для Европы отказ от российских энергоресурсов — это не просто смена поставщика, а фундаментальная и крайне затратная перестройка всей энергосистемы. Замена российского газа, который поставлялся по долгосрочным контрактам и был одним из самых дешевых на рынке, уже обернулась многократным ростом цен на энергоносители. Это бьет по промышленности, особенно по энергоемким отраслям (металлургия, химическое производство), и по карману обычных потребителей, раскручивая инфляцию. Она в большинстве стран по-прежнему выше таргета в 2%, поверх проблем с кризисной экономикой.

Новые поставщики, такие как США или страны Ближнего Востока и Африки, не могут в полной мере гарантировать ту же стабильность и гибкость поставок. Транспортировка СПГ дороже, а альтернативные трубопроводные маршруты имеют свои ограничения. По сути, никаких трубопроводных проектов, кроме традиционных Алжира и Норвегии, мы до сих пор не видим, а значит, нормальной и доступной замены российскому газу не будет. С нефтью проще, но не забываем, что немалая часть европейских НПЗ привыкла работать именно с российскими смесями черного золота.

Наконец, этот вопрос обостряют внутренние разногласия. Как показали исключения для Венгрии и Словакии, единого фронта ЕС, по сути, нет. Страны с разной структурой экономики и зависимостью от российского газа несут неравные издержки, что создает почву для будущих конфликтов внутри блока. Политическое развитие в Европе пока неопределенно, но турбулентность большая. Есть немалая вероятность, что на ближайших выборах как минимум в одной из ключевых стран блока (Франции или Германии) победят сторонники разумных взаимоотношений с Россией. Это может привести к обострению раскола.

Для России потеря европейского рынка, безусловно, является серьезным вызовом. Однако последние три года наглядно продемонстрировали, что перенаправление экспортных потоков — задача сложная, но выполнимая. После введения потолка цен и эмбарго на морские поставки нефти Россия смогла в кратчайшие сроки перенаправить основные объемы с Европы на рынки Азии, прежде всего в Индию и Китай. Несмотря на логистические трудности и дополнительные расходы на флот и страхование, экспорт удалось стабилизировать.

С газом ситуация схожая: хотя газовый экспорт в Европу рухнул, Россия активно наращивает поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири», подписан меморандум о «Силе Сибири — 2». Параллельно наращивается экспорт СПГ, который легче перенаправить на мировые рынки.

Ну и стоит отметить, что российская экономика, хоть и под давлением, продемонстрировала способность к адаптации под жесткими санкциями. Переориентация торговых потоков на Восток стала одним из ключевых элементов этой стратегии.

Таким образом, план ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2028 году является политически мотивированным шагом, экономические последствия которого в большей степени ударят по самим европейцам. В то время как ЕС предстоят годы высоких затрат, инфляции и поиска энергетического баланса, Россия продолжит болезненный, но уже отлаженный процесс переориентации своего экспорта на другие рынки. Любые санкции, призванные нанести урон российской экономике, раз за разом напоминают бумеранг, возвращающийся в виде экономических проблем для самих стран-инициаторов.