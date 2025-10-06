Россия сохранила за собой статус ведущего поставщика топлива для ядерных реакторов в США в прошлом году, даже после того, как в мае вступил в силу закон о запрете на импорт обогащенного урана из РФ. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA), на Россию пришлось 20% обогащенного урана, использованного в американских коммерческих реакторах, что лишь немногим ниже показателя в почти 27% в 2023 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Поставки продолжались, несмотря на закон, приостановивший импорт российского реакторного топлива после начала СВО. Запрет вступил в силу в августе 2024 года, но он позволяет министерству энергетики выдавать исключения до 2028 года, если альтернативный источник недоступен или если импорт признан отвечающим национальным интересам. Среди тех, кто получил исключения, такие крупные игроки, как Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

При этом то же самое управление предупреждает, что в течение следующего десятилетия американские атомные электростанции могут столкнуться с нехваткой урана. К 2034 году дефицит поставок урана в США составит 184 миллиона фунтов (более 83 тыс. тонн). Последнее американское промышленное предприятие по обогащению урана в штате Кентукки закрылось в 2013 году. Компания, владевшая данным заводом, обанкротилась из-за снижения спроса на свою продукцию после аварии на Фукусиме.

В данный момент ее преемник, компания Centrus, планирует производить низкообогащённый уран, но пока производство не запущено, несмотря на рост акций корпорации на 400%. Расширение производства планирует Urenco, корпорация, базирующаяся в Великобритании, — примерно на 15%. Однако запланированного хватит в лучшем случае на треть всех национальных американских потребностей в атомном топливе. Заменить российские поставки корпорация не сможет, в чём сам признался главный специалист по ядерной энергии американского подразделения компании Пол Лорскулсинт.

В целом эта ситуация показывает, что Россия была и на горизонте десятилетий останется ведущим игроком на рынке ядерного топлива — не только в Америке. У этого множество причин. Во-первых, Россия является единственной страной, предлагающей полный замкнутый ядерный топливный цикл. Через «Росатом» она не только добывает и обогащает уран, но и предлагает услуги по обогащению для урана, добытого в других странах. Ключевое значение имеет технология центрифужного обогащения, которая является одной из самых эффективных и экономичных в мире. От российского сервиса зависит множество стран.

Во-вторых, есть фактор экономики масштаба и отработанной логистики. Благодаря объемам производства и налаженной за десятилетия цепочке поставок, «Росатом» часто предлагает конкурентоспособные цены. Перезапуск собственных мощностей по обогащению в США или ЕС потребует миллиардов долларов инвестиций и займет годы, что сделает топливо значительно дороже.

Наконец, «Росатом» работает по долгосрочным контрактам, которые обеспечивают стабильность и предсказуемость для операторов АЭС по всему миру. Несмотря на геополитический фактор, компания имеет репутацию надежного коммерческого партнера, который десятилетиями бесперебойно поставляет топливо, что критически важно для энергобезопасности любой страны.

Поэтому американцам особо некуда деваться в нынешних условиях. Американские АЭС, особенно более старые модели, были спроектированы под конкретные технические стандарты топлива. Быстро переориентировать их на другой источник невозможно. Резкий отказ от российского топлива привел бы к скачку цен на электроэнергию и создал риски перебоев в работе АЭС. Для США, где атомная энергетика является крупным источником безуглеродной электроэнергии (что было важно для предыдущего правительства страны), это неприемлемо. Администрация Дональда Трампа, хотя и равнодушна к net zero, считает развитие атомной энергетики важной составляющей энергетической политики. Отказ от российского топлива может нанести непоправимый ущерб всему сектору.

Ситуация с ядерным топливом наглядно демонстрирует, насколько глубоко могут быть переплетены экономические интересы даже в условиях геополитического конфликта. Технологическое лидерство и инвестиции «Росатома» создали ситуацию, при которой Запад критически зависит от российских услуг в атомной сфере. По крайней мере до конца 2028 года, а скорее всего, и дольше, США будут продолжать закупать ядерное топливо у России. Полный отказ от него станет возможным только тогда, когда внутренняя американская промышленность будет заново отстроена и получит достаточное финансирование, а операторы АЭС будут уверены в стабильности и цене новых поставок. Пока же Вашингтону приходится мириться с этой зависимостью, маскируя ее системой официальных «исключений».