Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что эксперты оценивают общие потери ЕС от прекращения сотрудничества с Россией в более чем триллион евро. Действительно, убытки огромные. Если пользоваться метрикой, предложенной Грушко («В 2013 году у нас было €417 млрд торговли, в прошлом — €60 млрд, сейчас она стремится фактически к нулю»), — получится даже больше. Разумеется, не стоит сокращение объемов товарооборота напрямую записывать в потери, так как измерению в данном случае подлежит добавленная стоимость, и вот как раз здесь мы можем увидеть цифры в районе триллиона.

Иван Шилов ИА Регнум

Общие убытки Европы от «изоляции» от России (неполной, вопреки всем усилиям) можно разделить на несколько видов. Первый — это непосредственно рост издержек в энергетической сфере в половине стран континента. Речь идет о поставках газа, нефти и угля. К примеру, в 2021 году ЕС закупил у России нефти и нефтепродуктов на €71 млрд. В 2024-м эти объемы упали до €22 млрд. Нефть в ЕС пошла по большей части из других источников, но не полностью: случаи перепродажи в Европу чёрного золота, предназначавшегося для других стран (например, Индии), до сих пор не являются и, видимо, не будут являться такой уж редкостью. Хотя рынок нефти в мире более или менее похож на сообщающиеся сосуды, логистика и прочие проблемы всё равно заставляют покупателей нести определенные издержки. К тому же разные НПЗ предназначены для разных сортов нефти. Всё это даёт потери, измеряющиеся миллиардами евро в год. И это мы ещё не касались того факта, что санкции против России поддерживают более высокие биржевые цены, — без них ситуация была бы иной.

С газом ситуация намного сложнее. Если нефть можно закупать где угодно с небольшими потерями, с газом так просто этот номер не пройдет. Газопроводный газ намного доступнее и стабильнее как источник в сравнении с СПГ, — если не учитывать стоимость трубопроводной инфраструктуры, которая давно уже построена. Разница может измеряться десятками или даже сотнями долларов за тысячу «кубов». Не стоит забывать, что газ — это не только топливо, но и сырьё. Та часть индустрии, что зависит от газа в наибольшей степени — химпром, стекольная индустрия и т.д., — понесла самые тяжёлые убытки, но в какой-то степени они коснулись всей экономики стран, импортировавших российский газ, а опосредованно — и всех остальных.

Германия — самый характерный пример. ФРГ находится в глубокой рецессии уже не первый год. В 2023–2024 годах её ВВП сокращался на 0,3% и 0,2% соответственно, почти исключительно благодаря проблемам с российским импортом. Если бы дела шли так же, как и до украинского кризиса, то вполне резонно было бы предположить рост на 1% ежегодно, так как немецкая экономика (при всех трудностях помимо осложнения отношений с Россией) еще не растратила импульс восстановления от ковида. 2,5% ВВП в общей сложности — это почти 100 млрд евро. Думается, примерно в эту сумму вполне можно отнести только прямые потери Германии всего за два года «размолвки» с Россией.

В миллиардах евро измеряется и борьба с российским углём, который выходит значительно дешевле в силу хотя бы логистики по сравнению с, например, австралийским. Характерно, что азиатские страны, на словах поддерживающие Украину, относятся к отношениям с Россией куда прагматичнее и охотно покупают российский уголь (к примеру, Тайвань).

Есть и другой аспект энергетического сотрудничества, касающийся в основном сопредельных с Россией стран, — поставки электроэнергии. Не так давно прибалтийские государства вышли из общей с РФ сети. Результат, как говорится в мемах, удивил (на самом деле нет): Эстония попала в самый продолжительный кризис с 1990-х годов. Там ВВП упал за три года более чем на 5%. В Латвии и Литве экономика также значительно замедлилась.

Помимо энергетики, есть еще вопрос европейского экспорта в Россию. Многие европейские производители, по сути, потеряли российский рынок. Частично это компенсировалось торговлей через третьи страны (характерно, что здесь отметились, например, Польша и Литва, которые публично занимают наиболее антироссийскую позицию), но и здесь убытки заметные.

В целом потери будут только накапливаться. География и логистика — факторы, которые невозможно изменить усилием воли. Россия всегда находилась в наилучшей позиции для поставок разных видов энерготоваров в Европу, это понимали все даже в советские времена. Одно восстановление «Северных потоков» могло бы дать Германии многие миллиарды евро выгоды ежегодно. Россия, естественно, несет свои потери от такой конфронтации, но пока складывается ощущение, что Москве проще найти покупателей на свою продукцию, чем европейцам — продавцов. Пока ЕС не вернется к рабочим отношениям с РФ, континент так и будет пребывать в экономической стагнации, всё сильнее отставая от своих конкурентов в Северной Америке и Восточной Азии.