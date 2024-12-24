Тобольск, Тюменская область, 24 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Двум подросткам в Тобольске предъявили обвинения в теракте за поджог железнодорожного снегоуборщика. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Несовершеннолетним жителям Тюменской области предъявили обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

«С указанной целью злоумышленники совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали подростков.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября в Кировской области задержали подростка, который планировал диверсию на железной дороге. На допросе он рассказал, что получил от украинских кураторов задание поджечь два релейных шкафа.

Силовики 18 декабря задержали в Ростове-на-Дону троих подростков за поджог электровоза. Задержанные сознались в преступлении. Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте, совершённом группой лиц.