Петушки, Владимирская область, 22 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции во Владимирской области, передаёт 22 декабря Telegram-канал Shot.

ITAR-TASS

По словам очевидцев, вечером 22 декабря женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской в Петушках и бросила бутылку с горючей смесью. Злоумышленница была задержана на месте.

Позже женщина призналась, что на неё воздействовали украинские мошенники. Сначала они убедили её перевести 1,5 млн рублей на «безопасный счёт», затем предложили всё вернуть в обмен на поджог.

«Полицейские самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал. По словам жителей, поджигательница преподаёт английский в местной школе», — сказано в публикации канала.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейский автомобиль марки УАЗ в Екатеринбурге. Злоумышленники действовали в ночь на 22 декабря. Нападению подверглась служебная машина, которая была припаркована у автосервиса на улице Чапаева.

После поджога злоумышленники скрылись с места преступления. В результате случившегося у автомобиля повреждён бампер. Предполагается, что действия поджигателей могли быть организованы кураторами с Украины.

21 декабря в Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Момент поджога банкомата запечатлела видеокамера. На кадрах видно, как женщина достала бутылку с зажигательной смесью, которой облила банкомат.

После этого она взяла в руки мобильный телефон и зафиксировала происходящее. Затем пенсионерка спичками подожгла аппарат. Прогремел взрыв, начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.