Москва, 24 декабря, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана, с помощью которой они убеждают жертву в якобы взломе аккаунта на Госуслугах и выдаче микрозаймов. Об этом сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на «безопасный счёт», — приводит «РИА Новости» слова Верстниковой.

Как пояснила эксперт, сначала злоумышленники звонят потенциальной жертве с мессенджера WhatsApp под ником «Социальный фонд», чтобы предложить «перерасчёт пенсии», вымогая тем самым код от МТС ID. После этого жертве поступает звонок якобы от Госуслуг, который сообщает о попытке украсть персональные данные, а для большей убедительности предлагают обратиться в полицию и записать телефонный разговор.

В это же время жертве могут поступать поддельные СМС о якобы входе в личный кабинет Госуслуг разных микрофинансовых организаций (МФО).

«И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или «полиция», или «банк», и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на «безопасный счет» или же передает подставному «курьеру из Центробанка» наличными», — добавила Верстникова.

При этом эксперт отметила, что основной целью мошенников — заставить человека паниковать и в состоянии аффекта заставить жертв делать то, что им говорят.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI сообщили, что мошенники уже подделывают справочные сайты и публикуют на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».

злоумышленники начали красть Telegram-аккаунты россиян, рассылая фальшивые предложения о работе. Те, кто откликнулся, попадают на мошеннические сайты и могут лишиться денег, рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. С. С. T. Евгений Егоров.

Начинают мошенники с массовой рассылки сообщений о вакансиях, пользуясь контактами из украденных баз данных. Затем создают для откликнувшихся учётные записи на мошенническом сайте и после авторизации предлагают им выполнить задания. К примеру, потенциальным жертвам предлагают дистанционно проверять «состояние оборудования скутера» за 90–150 тыс. рублей в месяц, в другом — удалённо работать по 10–20 минут в день и получить $5 после регистрации.

Ранее МВД России предупредило о мошенниках, которые применяют фейковые приложения — трекеры, запускающие на устройстве жертвы банковский троян Mamont. Для этого злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с выгодными ценами, а затем предлагают потенциальным жертвам оплатить оформленный заказ в момент получения.