Нынешний глава Белого дома Джо Байден намерен летом выйти из президентской гонки, сообщил немецкий журнал Spiegel. При этом, по данным издания, кандидатом в президенты США от Демократической партии станет не нынешняя вице-президент Камала Харрис, а бывшая первая леди Мишель Обама.

Иван Шилов ИА Регнум

Выглядят эти заявления вполне логично.

Во-первых, Байдена действительно нужно менять. Да, он де-факто выбран кандидатом от партии на выборах и пользуется поддержкой демократических избирателей. Но на сегодняшний день электоральные позиции его выглядят весьма блекло.

Антирейтинг действующего президента в стране составляет 14% (41% избирателей относятся к нему позитивно, 55% негативно) — это на три процентных пункта хуже, чем у республиканского кандидата Дональда Трампа. Если брать расклад по штатам, там ситуация ухудшается. В совокупности Трамп почти гарантировал себе 219 выборщиков, Байден — 215, а еще 104 представляют штаты, где преимущество одного кандидата над другим незначительно. Однако почти везде преимущество всё-таки у Трампа.

Важно учитывать, что еще не началась активная предвыборная кампания, во время которой Байдену, обычно работающему по нескольку часов в день, придётся выступать на двух-трёх митингах за сутки. А еще разъезжать по штатам, встречаться с избирателями — в общем, проявлять активность, которую и здоровому человеку в его возрасте выдержать сложно. Сомнительно выглядит и перспектива дебатов Байдена с Трампом.

Да, сам глава Белого дома пока уходить не хочет, но эксперты не исключают, что через несколько месяцев его мнение изменится. Возникают два вопроса: когда именно менять кандидата и на кого?

Разумно было бы совершить рокировку во время съезда Демократической партии в Чикаго, который пройдёт в конце августа. По итогам праймериз выборщики должны отдать голоса кандидату, за которого проголосовали избиратели, но формально они имеют право поменять позицию. И если при действующем кандидате подобная смена вызвала бы скандал, то в случае самоотвода Байдена никто против не будет.

Однако проблема в том, что уход Байдена вызовет резкое обострение внутрипартийной борьбы и склоки на съезде — никакого «выбора единым порывом» не получится. В итоге мероприятие, призванное показать единство партии, только усугубит раскол в ней.

Поэтому эксперты предполагают, что Байдену лучше сниматься с дистанции в сентябре — после съезда. Дело в том, что Национальный комитет Демпартии, то есть её руководство, по закону имеет право назначить нового кандидата в президенты и в вице-президенты в случае самоотвода одного из них.

В истории уже был подобный пример. В 1972 году на съезде демократическая партия выдвинула кандидатом в вице-президенты сенатора Тома Иглтона. Но вскоре выяснилось, что Иглтон лечился от депрессии при помощи шоковой терапии — Национальный комитет Демпартии воспользовался своими полномочиями и его заменил.

А на кого менять? Казалось бы, ответ очевиден — на вице-президента Харрис, надежду и опору действующего главы государства на протяжении четырех лет. В то же время многими она расценивается как радикальный, непрофессиональный и крайне непопулярный политик. Рейтинг — еще ниже, чем у Байдена (38,9% одобрение, 54,6 неодобрение, антирейтинг составляет 15,7%). На её фоне даже Трамп выглядит умеренным консервативным лидером.

Значит, не Харрис. Но и здесь возникает проблема. Она темнокожая, и её замена на белого политика-мужчину, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, возмутит и шокирует ядерный электорат демократической партии. Это воспримут как дискриминацию по цвету кожи и полу.

Поэтому темнокожую женщину нужно менять на темнокожую женщину, то есть Мишель Обаму. В качестве кандидата в президенты она выглядит гораздо предпочтительнее Харрис. Сейчас сводные букмекерские котировки дают ей 5% вероятности стать кандидатом от демократов и 3,2% выиграть президентские выборы у Трампа. Но если из гонки выйдет Байден, его сменщик или сменщица заберёт демократические голоса.

На момент ухода Барака Обамы с поста президента его жене симпатизировал 91% демократического электората и 68% общенационального: если Мишель будет баллотироваться, наверняка сможет легко и быстро нарастить рейтинг.

Но будет ли? В марте 2024 года представители бывшей хозяйки Белого дома утверждали, что у их начальницы нет президентских амбиций.

«Как бывшая первая леди Мишель Обама неоднократно и на протяжении многих лет заявляла, что не будет баллотироваться на пост президента. Миссис Обама поддерживает кампанию по переизбранию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис», — говорил директор по связям с общественностью госпожи Обамы Кристал Карсон.

Впрочем, иного и быть не могло: открытое заявление о президентских амбициях выглядело бы как объявление войны действующему президенту и демократической верхушке, которая на тот момент еще надеялась провести Байдена на второй срок. Подобная субординация и проявление дисциплины — еще один плюс Обамы в глазах демократического истеблишмента.

Наконец, роль в раскрутке Мишель наверняка сыграет её творчество: осенью выходит вторая книга «Свет, который мы несём».

«Эта книга собрала в себе истории и шаги, которые помогли мне справиться со всеми вызовами и вопросами, не дававшими спать по ночам», — заявила звездный автор.

При этом любую критику в её адрес со стороны Трампа могут подать как сексизм или расизм.

В то же время ни партийная элита, ни эксперты, выступающие за Обаму, не задаются вопросом: а каким она будет президентом? У Байдена за спиной большой политический опыт, у Трампа опыт деловой, а у Мишель юридическая практика, муж-подкаблучник и две книги.

«Она никогда не интересовалась политической жизнью. Даже когда Барак Обама был молодым политиком, она особо не участвовала в его предвыборных кампаниях»,— рассказывает бывший советник Обамы Дэвид Аксельрод.

Впрочем, миру уже давно нужно осознать, что в западном политическом отборе больше нет меритократии. В условиях политического кризиса и дефицита лидеров ставку делают на дилетантов-харизматиков, чьи лозунги помогут победить кандидатов-антиглобалистов. А Мишель Обама, как и французский президент Макрон, ровно такой харизматик.