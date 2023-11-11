Материалы с тегом «Барак Обама»
Политолог рассказал о страхах США перед Израилем
Соединённые Штаты вынуждены содействовать Тель-Авиву из-за опасений и внутриполитических соображений перед израильским лобби в Вашингтоне. Своим мнением в беседе с бывшим судьёй Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom поделился политолог Джон Миршаймер. «Джо...
11 ноября 2023
В США признали провокацию конфликта на Украине
Власти США своими руками спровоцировали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил американский политик Аджаму Барака. «Некомпетентность администрации Джо Байдена является продолжением дилетантизма администрации бывшего президента США Барака Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе...
11 ноября 2023
Захарова отреагировала на слова Обамы о «подставной фигуре» в Белом доме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента США Барак Обамы о «подставной фигуре с наушником в ухе» в Белом доме. Об этом представитель МИД РФ написала у себя в Telegram-канале. «Давно говорила: наступили времена, когда всё тайное становится явным...
29 октября 2023
Трамп обвинил Россию в воровстве «супер-пупер-ракеты»
Россия могла украсть у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты», заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. «Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы», — сказал Трамп. По...
24 октября 2023
Трамп раскритиковал политику Байдена и Обамы, сблизившую Россию и Китай
Внешняя политика, проводимая экс-президентом США Бараком Обамой и действующим главой государства Джо Байденом, подтолкнула Россию и Китай к сближению, заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами. «Когда я был молод, я любил историю, и, как говорили, мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть...
7 октября 2023
Такер Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего о сексе с Обамой
Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у мужчины, утверждающего, что он в 1999 году занимался сексом с политиком Бараком Обамой, который позднее стал президентом США. Телеведущий написал об этом 6 сентября в соцсети X (ранее Twitter). «Мужчина, который утверждает, что занимался сексом...
6 сентября 2023
В США заявили, что Вашингтон создал условия для спецоперации ещё в 90-х
США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил 31 августа американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своём YouTube-канале. «Всё это началось задолго до президентства Путина. Основанием послужила...
31 августа 2023
Медведев сравнил умственные способности Обамы и Байдена
Бывший президент США Барак Обама превосходит нынешнего, Джо Байдена, по интеллектуальным способностям, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 26 августа. По его мнению, при Обаме отношения России и США были более прагматичными. «Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные...
26 августа 2023
Повара Обамы нашли мёртвым в пруду
Повара бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мёртвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс, сообщил телеканал ABC. По данным полиции, тело 45-летнего мужчины обнаружили 24 июля в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и на расстоянии более 30 м от берега...
25 июля 2023
Пенс заявил о важности для США передать Киеву всё необходимое для Украины
Передача Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе оперативно-тактических снарядов ATACMS, отвечает интересам США, заявил в интервью телеканалу CBS бывший американский вице-президент и кандидат на будущих президентских выборах в 2024 году Майк Пенс. Он отметил, что Киеву необходимо...
3 июля 2023
Глава парламента: большинство крымчан всегда хотели вернуться в Россию
Большинство граждан Республики Крым всегда тяготели к возвращению в состав России, сказал глава регионального парламента Владимир Константинов в ответ на высказывание экс-президента США Барака Обамы, пишет РИА Новости. Ранее 44-й глава Белого дома в интервью CNN заявил, что в 2014 году многие...
25 июня 2023
В офисе Зеленского возмутились словами Обамы о жителях Крыма
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал слова экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы, который заявил, что в 2014 году жители Крыма поддерживали воссоединение полуострова с Россией. «Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые...
23 июня 2023
Политолог назвал большой новостью для Европы слова Обамы о жителях Крыма
Когда бывший президент США Барак Обама говорит о желании русскоговорящих жителей Крыма, которые в прошлом хотели присоединения к России, то в этом нет ничего нового для россиян, однако, это будет большой новостью для украинского правления и для европейских жителей, для которых это прозвучит как...
23 июня 2023
В Кремле прокомментировали слова Обамы о воссоединении Крыма с Россией
В словах бывшего президента США Барака Обамы о воссоединении Крыма с Россией есть рациональные зёрна, но стать частью РФ хотело практически всё население полуострова, а не его часть. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Обама заявил, что определённая часть...
23 июня 2023
Обама признал, что русскоговорящие люди в Крыму хотели воссоединения с РФ
Многие русскоговорящие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею воссоединения с Россией. Об этом 23 июня заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN. «Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня. В Крыму было много русскоговорящих и была определённая...
23 июня 2023