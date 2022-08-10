Дело ректора РАНХиГС Владимира Мау
Обвиняемый в мошенничестве Мау вернулся на работу в РАНХиГС
Владимир Мау вернулся на работу в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в вузе. Напомним, что Мау обвиняется в особо крупном мошенничестве. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России. Речь идёт о...
10 августа 2022
Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по делу о мошенничестве
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов отправлен по ходатайству следствия под домашний арест Тверским судом Москвы по подозрению в мошенничестве. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя...
22 июля 2022
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по эпизодам мошенничества
Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации агентства, общий ущерб в результате преступных действий составил свыше 21...
5 июля 2022
Песков не стал комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Администрация президента России не будет давать комментариев по поводу задержания и направления под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, от Кремля не будет никаких комментариев», — сказал...
1 июля 2022
Песков отказался комментировать задержание Мау
От Кремля никаких комментариев по поводу задержания ректора РАНХиГС Владимира Мау не будет. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, от Кремля не будет никаких комментариев», — заявил Песков. 30 июня был задержан в Москве Владимир Мау, возглавляющий...
1 июля 2022
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест
Меру пресечения избрал 30 июня Тверской суд Москвы ректора РАНХиГС Владимира Мау, сообщили в пресс-службе инстанции. Принято решение отправить Мау под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в хищении у РАНХиГС 21 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании Мау и об...
30 июня 2022
В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау задержан правоохранителями. Об этом сообщает 30 июня РБК. О задержании Мау рассказали два источника, близких к следствию. Знакомый ректора академии рассказал, что 29 июня участием Мау проводились...
30 июня 2022