В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау
Москва, 30 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау задержан правоохранителями. Об этом сообщает 30 июня РБК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Мау
О задержании Мау рассказали два источника, близких к следствию.
Знакомый ректора академии рассказал, что 29 июня участием Мау проводились следственные действия. Днём ранее его вызывали на допрос, в самой академии идут обыски, добавил другой знакомый Мау.
Близкий к Следственному комитету источник агентства подтвердил, что в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа» проводятся следственные действия.
Мау с 2002 года руководит академией, которая до 2010 года называлась Академия народного хозяйства при правительстве РФ.