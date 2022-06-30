Москва, 30 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау задержан правоохранителями. Об этом сообщает 30 июня РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мау

О задержании Мау рассказали два источника, близких к следствию.

Знакомый ректора академии рассказал, что 29 июня участием Мау проводились следственные действия. Днём ранее его вызывали на допрос, в самой академии идут обыски, добавил другой знакомый Мау.

Близкий к Следственному комитету источник агентства подтвердил, что в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа» проводятся следственные действия.

Мау с 2002 года руководит академией, которая до 2010 года называлась Академия народного хозяйства при правительстве РФ.