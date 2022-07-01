Москва, 1 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Администрация президента России не будет давать комментариев по поводу задержания и направления под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, от Кремля не будет никаких комментариев», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом накануне московский Тверской районный суд отправил ректора РАНХиГС Мау, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до 7 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что путём голосования будет определено место для площади имени Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве