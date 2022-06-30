Москва, 30 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Меру пресечения избрал 30 июня Тверской суд Москвы ректора РАНХиГС Владимира Мау, сообщили в пресс-службе инстанции.

Duma.gov.ru Владимир Мау

Принято решение отправить Мау под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в хищении у РАНХиГС 21 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании Мау и об обысках на его рабочем месте. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.