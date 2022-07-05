Москва, 5 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Duma.gov.ru Владимир Мау

По информации агентства, общий ущерб в результате преступных действий составил свыше 21 млн рублей. Следствие располагает информацией, что Мау совместно с экс-замглавы Минпросвещения РФ Мариной Раковой фиктивно трудоустроили в вуз 12 человек.

Кроме того, Мау может стать обвиняемым по эпизоду, связанным с хищением бюджетных средств при исполнении проекта «Образование».