Взрыв в гостинице в Геленджике 13 июля 2021 года
Скончался один из пострадавших при взрыве в гостинице в Геленджике
Один из пострадавших в результате взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края скончался в больнице. Об этом стало известно утром 19 июля. «Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — цитирует ТАСС представителя Следственного управления...
19 июля 2021
Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция
Утром 13 июля в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение стены гостиницы «Азария» на улице Советской в Геленджике площадью 100 квадратных метров. К настоящему времени известно об одном погибшем и трёх пострадавших. Подробности происшествия уточняются. На месте работают экстренные...
14 июля 2021
В Геленджике восстановили газоснабжение после взрыва в гостинице
В Геленджике полностью восстановлено газоснабжение, частично приостановленное после взрыва в гостинице на улице Советской 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» «Газоснабжение в городе...
14 июля 2021
В Геленджике расчистили завалы на месте взрыва в гостинице
Завалы на месте взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края полностью расчищены, сообщили в пресс-службе администрации города 14 июля. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» «На сегодняшний день, на месте происшествия по ул. Советской в...
14 июля 2021
В Геленджике после взрыва в гостинице расселили 57 человек
Помощь в расселении после взрыва в гостинице в Геленджике Краснодарского края понадобилась 57 жителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 13 июля. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» По информации мэра города-курорта Алексея...
13 июля 2021
В Геленджике несколько улиц обесточили после взрыва в гостинице
Подача газа и электричества прекращена на ряде улиц в Геленджике после взрыва в гостинице, сообщили в пресс-службе администрации города. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» «В связи с происшествием по ул. Советской, временно прекращена подача...
13 июля 2021
«Страшно на российских курортах»: соцсети обсуждают взрыв в Геленджике
Взрыв в здании гостиницы «Азария» в Геленджике прогремел утром 13 июля — в результате погиб один человек, в больницах с травмами оказались пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» Предварительная версия ЧП —...
13 июля 2021
Всех гостей взорвавшейся в Геленджике гостиницы расселят — мэр
Всех гостей гостиницы в Геленджике, в которой 13 июля произошёл взрыв, вывезли в единый пункт дислокации, для людей организовали обед. Об этом в соцсетях сообщил мэр Геленджика Алексей Богородистов. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» «Автобусами...
13 июля 2021
СК возбудил дело из-за взрыва газа в гостинице в Геленджике
Уголовное дело по факту гибели человека в результате взрыва на территории гостиницы в Геленджике Краснодарского края возбуждено следственными органами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 13 июля. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следите за развитием...
13 июля 2021
Пострадавший от взрыва отель «Азария» был фигурантом судебного спора
Год назад отель «Азария» в Геленджике, в котором 13 июля 2021 года произошёл взрыв с обрушением, фигурировал в имущественном споре. Из материалов судебного дела 2020 года известно, что отель находится на земельных участках, принадлежащих Раисе и Гураму Поповым. Попов работает в гостиничном бизнесе...
13 июля 2021
Названа возможная причина взрыва в гостинице Геленджика
Причиной взрыва в гостинице в Геленджике, в результате которого погиб человек, могла стать неисправность газового оборудования. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция» Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС. По информации Life...
13 июля 2021
Пять человек пострадали после взрыва в Геленджике – СК
Пять человек госпитализированы после взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края 13 июля, ещё один человек погиб. Уточнённые данные опубликовало Следственное управление Следственного комитета РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция»...
13 июля 2021
Власти Геленджика готовы расселить людей после взрыва в гостинице
Власти Геленджика готовы организовать расселение людей как из гостиницы, так и из близлежащих домов, в случае необходимости. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 июля «Глава города Алексей Богодистов уже на месте. Поручил ему оказать пострадавшим...
13 июля 2021
Губернатор Кубани после взрыва в Геленджике поручил проверить все гостиницы
Проверки объектов размещения и потребительской сферы на соблюдение требований пожарной безопасности проведут в Краснодарском крае после взрыва газа в гостинице в Геленджике. Об этом в соцсетях написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 июля. «С учетом того, что у нас идет...
13 июля 2021
СК уточнил число пострадавших при взрыве в гостинице Геленджика
Один человек погиб, двое госпитализированы в результате взрыва в гостинице в городе Геленджике Краснодарского края, уточненные данные опубликовало Следственное управление Следственного комитета РФ по региону. По факту ЧП начата доследственная проверка. По предварительным данным, утром 13 июля в...
13 июля 2021
Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике
Проверку по факту взрыва в здании гостиницы в Геленджике начала прокуратура, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края 13 июля. Как сообщается, прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в гостинице «Азария». На место...
13 июля 2021
Число пострадавших при взрыве в гостинице в Геленджике возросло до четырёх
В результате взрыва в гостинице в Геленджике Краснодарского края пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «Интерфакс» 13 июля. Читайте также: Из взорвавшейся гостиницы в Геленджике эвакуировали 50 человек Ранее в управлении МЧС по региону сообщили об одном спасённом из-под завалов...
13 июля 2021
Мэр Геленджика подтвердил гибель человека при взрыве в гостинице
Гибель одного человека после взрыва в здании гостиницы в Геленджике 13 июля подтвердил мэр города-курорта Алексей Богородистов. По его данным, в результате взрыва в магазине при гостинице один человек погиб, ещё трое получили ранения, сообщил ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл около...
13 июля 2021
Из взорвавшейся гостиницы в Геленджике эвакуировали 50 человек
В Геленджике Краснодарского края сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва в гостинице по улице Советская. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что силы и средства МЧС России были направлены на место происшествия сразу же после поступившего...
13 июля 2021
Из здания гостиницы в Геленджике эвакуировали 50 человек
Спасатели эвакуировали 50 человек из здания гостиницы в Геленджике на улице Советской, где утром 13 июля произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «По прибытию первых подразделений МЧС России установлено что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние...
13 июля 2021