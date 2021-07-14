Утром 13 июля в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение стены гостиницы «Азария» на улице Советской в Геленджике площадью 100 квадратных метров. К настоящему времени известно об одном погибшем и трёх пострадавших. Подробности происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с места происшествия.

МЧС. Иван Шилов ИА REGNUM

10:10 13.07.2021 По информации ТАСС, пять человек пострадали при взрыве в частной гостинице в Геленджике. Четверо из них, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии госпитализированы. Они находятся в реанимации. Как уточняет информагентство, стало известно о еще одном погибшем.

10:10 13.07.2021 Количество пострадавших при взрыве в гостинице в Геленджике увеличилось до 5 человек. Одного человека вытащили из-под завалов, он жив. Один человек погиб. Под завалами больше никого нет. Эвакуированы 50 человек. После взрыва оцеплены несколько кварталов.

10:11 13.07.2021 По предварительным данным, взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже. На место прибыл глава Геленджика Алексей Богодистов. [[[video-0]]] Цитата канала «Кубанские новости».

10:13 13.07.2021 На месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. По взрыву в Геленджике комментарий начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка: [[[video-1]]]

10:15 13.07.2021 После взрыва в гостинице «Азария» рядом загорелся автомобиль. [[[video-2]]] Цитата канала «Кубанские новости».

10:15 13.07.2021 Пять человек госпитализированы после взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края 13 июля, ещё один человек погиб. Уточнённые данные опубликовало Следственное управление Следственного комитета РФ. Об этом: Пять человек пострадали после взрыва в Геленджике — СК

10:17 13.07.2021 По адресу пострадавшей во время взрыва гостиницы в ЕГРЮЛ числится лишь одно юрлицо — ООО «Азария». Оно работало с апреля 2006 года по август 2020 года. Основной вид деятельности — розничная торговля пищевыми товарами. Владелец — Гурам Попов, директор — Раиса Попова. С июля 2017 года Попов также имеет статус ИП, ведущего деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В этом же здании, где находится гостиница, на первом этаже располагаются магазины и кафе.

10:18 13.07.2021 Власти Геленджика готовы организовать расселение людей как из гостиницы, так и из близлежащих домов, в случае необходимости. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 июля. Читайте также: Власти Геленджика готовы расселить людей после взрыва в гостинице

10:19 13.07.2021 Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в гостинце «Азария». На место выехал заместитель прокурора города. Читайте также: Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике

10:20 13.07.2021 На месте происшествия начат разбор завалов. На месте работают 40 спасателей, привлечено 14 единиц техники. Читайте также: Спасатели разбирают завалы после взрыва в гостинице в Геленджике

10:27 13.07.2021 На фото — последствия взрыва в Геленджике. По данным СК, после ЧП в Геленджике в больницу доставлены пять человек, в том числе ребенок. По данным прокуратуры, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

10:29 13.07.2021 После взрыва в больнице находятся пять человек. Из них двое в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести. Среди пострадавших — 14-летняя девочка. Цитата канала «Кубанские новости».

10:29 13.07.2021 Причиной взрыва в гостинице в Геленджике, в результате которого погиб человек, могла стать неисправность газового оборудования. Об этом: Названа возможная причина взрыва в гостинице Геленджика

10:31 13.07.2021 Из-под завалов гостиницы в Геленджике, в которой произошёл взрыв, спасли женщину. Сотрудники МЧС передали её медикам. [[[video-3]]] В результате ЧП пострадали пять человек, один погиб. Цитата RT.

10:36 13.07.2021 На месте взрыва в Геленджике. © МЧС России.

10:45 13.07.2021 В Геленджике взрыв газа в магазине разрушил соседнюю гостиницу. Погиб один человек, его придавило упавшей стеной. Ещё пятеро получили травмы, их госпитализировали, причем двоих из них — в тяжелом состоянии с сильными ожогами. Известно об одном пострадавшем ребенке. Спасатели продолжают искать под завалами людей. Очевидцы сняли, как они извлекли оттуда женщину.

10:50 13.07.2021 Год назад отель «Азария» в Геленджике, в котором 13 июля 2021 года произошёл взрыв с обрушением, был фигурантом имущественного спора. Читайте также: Пострадавший от взрыва отель «Азария» был фигурантом судебного спора

10:52 13.07.2021 Список погибших и пострадавших в аварии с БТР в Ставропольском крае. Погибшие: 1. Ф. Куготова, 1958 2. Ф. Кокова, 1952 Пострадавшие: 1. Самира Кокова, 1979 2. Амир Кашев. 2006 3. Хафсет Икаев, 2008 4. Трояна Хабачирова, 2008 5. А. Тенгизов, 2005 Все госпитализированы с ушибами и вывихами. Ещё двоим оказана помощь на месте. Водителю «Газели» Замиру Куготову помощь медиков не потребовалась, он не пострадал. Цитата канала «112».

10:53 13.07.2021 Из госпитализированных один человек находится в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии, мужчина получил обширные ожоги тела. [[[video-4]]] Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Цитата канала «112».

10:55 13.07.2021 СК опубликовал видео с места взрыва в гостинице в Геленджике. [[[video-5]]] По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Погиб молодой человек, и пятеро пострадали, в том числе 14-летняя девочка. Одну женщину спасли из-под завалов. Пострадавших отправили в больницы.

10:59 13.07.2021 [[[video-6]]] Момент взрыва в гостинице «Азария» в Геленджике.

11:01 13.07.2021 По данным публичной кадастровой карты, земельный участок по адресу ул. Советская, 26 в Геленджике, где базируется отель «Азария», находится в частной собственности. Площадь участка — 462 кв. м, разрешенное использование — под иные объекты специального назначения, по документу — земельные участки прочих мест для проживания. Кадастровая стоимость земли — 8 378 975,22 рубля.

11:10 13.07.2021 Утро в Геленджике сегодня началось не с кофе. В одной из гостиниц взорвался бытовой газ. По предварительной версии СК, из-за износа инженерных сетей произошла утечка, а на первом этаже здания был магазин, который закрывался антивандальными роллетами — то есть газ копился в помещении всю ночь. В ЧП пострадали пять человек, ещё двое погибли. Следователи возбудили уголовное дело. Цитата канала «Регионал».

11:14 13.07.2021 «Валялись люди окровавленные, раскиданные машины. Я до сих пор в шоковом состоянии», — очевидцы взрыва в Геленджике рассказали о происходящем на месте ЧП. [[[video-7]]] Цитата rentv_news.

11:15 13.07.2021 Причиной взрыва в гостинице могли стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращением с ним. При этом рассматриваются и другие версии. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэру Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим необходимую помощь, а также организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов.

11:15 13.07.2021 По информации, размещенной на сайте гостиницы «Азария», она работает 10 лет. Рассчитан отель на 100 постояльцев.

11:40 13.07.2021 На месте взрыва в гостинице в Геленджике. Цитата из видео.

12:20 13.07.2021 По поручению исполняющего обязанности руководителя СКР по краю Андрея Маслова на место выехала следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов ведомства.

12:25 13.07.2021 Люди делятся пережитым: «Полвосьмого пришла на пляж, было так тихо, народа — почти никого. И вдруг такой грохот! Все как подскочили, и тут я услышала сигналы пожарной сигнализации».

12:37 13.07.2021 Врачи ожогового центра из Краснодара прилетели в Геленджик после взрыва в гостинице, чтобы помочь пострадавшим при взрыве газа. Их могут госпитализировать на вертолете. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести. У них сочетанные травмы и ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь.

12:48 13.07.2021 Уголовное дело по факту гибели человека в результате взрыва на территории гостиницы в Геленджике Краснодарского края возбуждено следственными органами. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Читайте также: СК возбудил дело из-за взрыва газа в гостинице в Геленджике

12:53 13.07.2021 Следователи на месте взрыва в Геленджике. Следственный комитет России.

13:12 13.07.2021 Искореженные взрывной волной машины — некоторые даже отброшены на несколько метров. Заваленная осколками стекла и обломками строительных конструкций проезжая часть. Выбитые на всех этажах огромные панорамные окна и продолжавшийся некоторое время пожар. Таковы последствия ЧП. «Вести».

13:12 13.07.2021 Проверка списочного состава проживающих дает основания предположить, что еще один может находиться под завалами — «Вести».

13:22 13.07.2021 Всех гостей гостиницы в Геленджике, в которой 13 июля произошёл взрыв, вывезли в единый пункт дислокации, для людей организовали обед. Об этом в соцсетях сообщил мэр Геленджика Алексей Богородистов. Об этом: Всех гостей взорвавшейся в Геленджике гостиницы расселят — мэр

13:33 13.07.2021 На месте взрыва в гостинице в Геленджике. © Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик.

13:57 13.07.2021 В соцсетях пользователи публикуют видео с места взрыва и активно комментируют происшествие. Подавляющая доля комментариев — соболезнования пострадавшим и родным погибшего. Читайте подробнее: «Страшно на российских курортах»: соцсети обсуждают взрыв в Геленджике

14:34 13.07.2021 Спасатели на месте взрыва в гостинице в Геленджике. 23.mchs.gov.ru.

14:55 13.07.2021 Публикуем список пострадавших при взрыве в гостинице «Азария» в Геленджике. 1. Агата Зуйкова, 2006 2. Михаил Хитрич, 1967 3. Анна Сладкова, 1969 4. Роман Щипляк, 1981 5. Игорь Райчук, 1990 Все находятся в больнице с ожогами и порезами. Один из пострадавших — в реанимации, его тело покрыто ожогами на 80%. Личность погибшего пока не установлена, у него взяли отпечатки пальцев и отправили на экспертизу. Цитата «112».

15:08 13.07.2021 Скриншот из инстаграма главы Геленджика Алексея Богодистова.

15:29 13.07.2021 Подача газа и электричества прекращена на ряде улиц в Геленджике после взрыва в гостинице, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: В Геленджике несколько улиц обесточили после взрыва в гостинице

15:35 13.07.2021 Помощь в расселении после взрыва в гостинице в Геленджике Краснодарского края понадобилась 57 человекам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 13 июля. Об этом: В Геленджике после взрыва в гостинице расселили 57 человек

16:54 13.07.2021 «Сегодня утром в Геленджике произошел взрыв бытового газа в магазине на первом этаже частной гостиницы. Надо разобраться в предпосылках, почему такая ситуация случилась. Главы районов, особенно курортных, должны проверить безопасность газового оборудования в гостиницах, чтобы подобная трагедия не повторилась», — губернатор Вениамин Кондратьев.

18:18 13.07.2021 На месте взрыва. Геленджик. Фото: 23.mchs.gov.ru

21:00 13.07.2021 На месте взрыва в гостинице в Геленджике. Цитата из видео. vk. comlivecorr

21:12 13.07.2021 «Нам надо обсудить комплекс мер, которые мы должны предпринять, чтобы максимально снизить риск подобных ситуаций на нашей территории. Надо усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования в объектах санаторно-курортного комплекса и потребсферы, а также в жилом фонде», — «Коммерсант» цитирует первого вице-мэра Анапы Светлану Балаеву.

22:36 13.07.2021 На месте взрыва в гостинице в Геленджике. © Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик

07:21 Глава Геленджика Алексей Богодистов поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий случившегося. «С первых минут все работали как единая команда», — сказал глава.

07:21 Он отметил слаженную работу всех экстренных и оперативных служб в первые минуты после происшествия.

07:23 Глава города пообещал помогать каждому, кто пострадал. «Обойдем каждый дом, никого не оставим наедине с бедой. К тому же механизм взаимодействия в подобных ситуациях у нас уже отработан: формируем комиссии, которые выедут на место, составят дефектные акты. Они необходимы для подсчета нанесенного ущерба», — подчеркнул он.

07:51 Напомним, что после ЧП в больницу доставили пять пострадавших. Для помощи местным врачам прибыли краевые специалисты — комбустиолог и реаниматолог.

07:53 В школе города был организован временный пункт пребывания.

07:54 В связи с ЧП работает Служба психологической поддержки.

08:34 Глава Геленджика Алексей Богодистов. gelendzhik.org

09:31 На месте взрыва в гостинице в Геленджике. © Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик

11:24 Завалы на месте взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края полностью расчищены, сообщили в пресс-службе администрации города 14 июля. Об этом: В Геленджике расчистили завалы на месте взрыва в гостинице

11:28 В Геленджике полностью восстановлено газоснабжение, частично приостановленное после взрыва в гостинице на улице Советской 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте также: В Геленджике восстановили газоснабжение после взрыва в гостинице