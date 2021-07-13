Взрыв в здании гостиницы «Азария» в Геленджике прогремел утром 13 июля — в результате погиб один человек, в больницах с травмами оказались пять человек, в том числе 14-летняя девочка.

Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик На месте взрыва в гостинице в Геленджике

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в гостинице Геленджика — трансляция»

Предварительная версия ЧП — утечка бытового газа. Расследованием обстоятельств и причин взрыва сейчас занимаются прокуратура и Следственный комитет.

Между тем в соцсетях пользователи публикуют видео с места взрыва и активно комментируют происшествие. Подавляющая доля комментариев — соболезнования пострадавшим и родным погибшего.

https://www.instagram.com/p/CRQfYgblfny/

«Самые искренние соболезнования родным погибших…» — пишет в instagram fesak71.

«Никак не нажрутся со своими гостиницами. Надеюсь, их закроют навсегда», — написал пользователь goodwich11.

https://www.instagram.com/p/CRQqdmyAt0y/

«Вот тебе и подключение к газопроводу за 300 тыс. Собственники, обращайтесь в прокуратуру, пусть возмещают ущерб! Не первый случай в Геленджике! Только взятки научились брать, а обслуживать не научились!» — считает zare4ie.

МЧС России На месте взрыва в Геленджике

«Потому что, когда часто воняет газом в Геленджике, нам говорили, что это нефтепродукты с Новороссийска. Вот, наверное, и потеряли бдительность жители», — считает pro_sportgelen.

«На нашей странице же можно поздравить новоиспеченного гендиректора Краснодаргоргаза с назначением на эту должность», — горько иронизирует bespredelgorgas2021.

«Это ужасная трагедия», — написал bayractoryan.

«Чем закончится это лето вообще?» — спрашивает di_poletaeva.

«Ни дня без событий», — поддерживает hunter_ket.

Жители сочувствуют пострадавшим и желают им скорейшего выздоровления.

«Кошмар какой… Газ — страшная вещь, очень жаль людей…» — написал dva_jurista

«Страна, опасная для проживания!!! То горит, то взрывается, то падает, то топит. Отдохнули, называется», — написал _galagold.

23.mchs.gov.ru Спасатели на месте взрыва в гостинице в Геленджике

Пользователи вспоминают катаклизмы, уже обрушившиеся на регион за последнее время.

«Не задался ныне год…» — пишет kakhovskii_i.

«Ну со всех сторон то заливает, то пожары, то ковиды, теперь ещё и взрыв… Какой-то естественный отбор», — считает cellula_brand_.

«А чё, газовый баллон такой мощный взрыв даёт ??? Сомневаюсь…» — удивляется alisa_nashla_otvet.

«Сначала подготовьтесь, а потом уже встречайте гостей, уважаемые собственники гостиниц!!!» — призывает maximo_travel.

«У нас всегда две причины взрывов: бытовой газ и короткое замыкание», — комментирует conekto1.

Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик На месте взрыва в гостинице в Геленджике

«Так раньше быть должен должный контроль, а после драки кулаками не машут…» — пишет kakhovskii_i.

«Очень хорошая практика будет — сажать на реальные сроки ответственных лиц от пожарной безопасности, санэпидемстанции, Роспотребнадзора, и сколько ещё дармоедов у нас в чинушах за такое состояние объектов. Халатное отношение к работе, люди отмывают акты, разрешения. За нарушения должны бояться потерять бизнес. Люди приехали отдыхать и оплатили это. В итоге — реанимация. Отдых превратился в прифронтовую зону. Ну как так-то», — возмущена sibragimova767.

«Боже, как страшно отдыхать на российских курортах», — пишет _ershova_valeriya_