Краснодар, 13 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Год назад отель «Азария» в Геленджике, в котором 13 июля 2021 года произошёл взрыв с обрушением, фигурировал в имущественном споре. Из материалов судебного дела 2020 года известно, что отель находится на земельных участках, принадлежащих Раисе и Гураму Поповым. Попов работает в гостиничном бизнесе как индивидуальный предприниматель с 2007 года, передаёт ИА REGNUM.

23.mchs.gov.ru Взрыв в Геленджике

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Год назад владелец одного из соседних участков, на котором расположен магазин, обратился к Поповым с претензиями, требуя «снести самовольную коммерческую постройку — «рецепшн» и «привести в соответствии с градостроительными нормами МО город-курорт Геленджик площадь плоскостного сооружения — бассейн до нормативной площади занимаемого земельного участка». В удовлетворении иска заявителю было отказано.

Интерес в этом деле в свете ЧП представляют некоторые факты из материалов спора. Из них следует, что ответчики в лице Раисы и Гурама Поповых приобрели участки на улице Советской, 26 в Геленджике площадью 462 кв. м и 600 кв. м в 2012 году. В материалах суда уточняется, что они «построили отель и бассейн». Последний — для обслуживания отдыхающих в отеле «Азария». Попов был указан как собственник участка, на котором «расположено комплексное здание с четырехэтажным отелем «Азария», магазином, рестораном и иными помещениями для развлечений».

В ЕГРЮЛ адрес пострадавшей гостиницы ранее имело ООО «Азария», которое работало в торговой сфере с 2006 года, но было ликвидировано в августе 2020 года. Владельцем ООО был Гурам Попов, директором — Раиса Попова. С июля 2017 года Попов также имеет статус ИП, ведущего деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В этом же здании, где находится гостиница, на первом этаже располагаются магазины и кафе.

Напомним, в результате взрыва газовоздушной смеси утром 13 июля 2021 года произошло обрушение стены гостиницы «Азария». Известно о пяти пострадавших и одном погибшем. На месте происшествия идёт разбор завалов.