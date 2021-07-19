Геленджик, Краснодарский край, 19 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва в здании гостиницы в Геленджике Краснодарского края скончался в больнице. Об этом стало известно утром 19 июля.

Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик На месте взрыва в гостинице в Геленджике

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — цитирует ТАСС представителя Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газовоздушной смести в здании гостиницы произошёл утром 13 июля. На месте погиб мужчина, ещё пять человек, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.