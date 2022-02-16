Пожар на АЗС в Новосибирске
В Новосибирске предложили в 8 раз повысить шрафы за незаконную торговлю ГСМ
В Новосибирске проходят рейды по выявлению точек незаконной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) и их демонтажу. Как отметили в мэрии города, одной из эффективных мер может стать увеличение штрафов за такой бизнес, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Это очень резонансная тема, —...
16 февраля 2022
Министропад и депутатские слабости — 2021 год в Новосибирской области
Для Новосибирской области 2021 год запомнится, конечно же, борьбой с коронавирусом и вытекающими из этого политическими решениями и экономическими последствиями. При этом год отметился и многочисленными кадровыми перестановками и трагическими происшествиями. Вакантные места Так, в апреле пост...
4 января 2022
Названы причины взрыва на АГЗС в Новосибирске
В Новосибирске завершено техническое расследование причин взрыва на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) «СибГаз», произошедшего в июне. Об этом сообщило Сибирское управление Ростехнадзора. Уточняется, что комиссией установлены основные причины аварии: разгерметизация рукава высокого...
16 декабря 2021
Пострадавшие от взрыва на АГЗС в Новосибирске требуют возместить ущерб
Сразу несколько жителей Новосибирска обратились в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого в результате взрыва на автогазозаправочной станции (АГЗС). Это следует из сообщений Октябрьского районного суда города. Так, в производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению двух...
12 сентября 2021
В Новосибирске прокурор отказался от иска к газовой АЗС
В Новосибирске прекращено судебное производству по иску прокурора о нарушении автомобильной газозаправочной станции требований промышленной безопасности. Основание — отказ истца от иска. Об этом сообщил Калининский районный суд города. «Судом прекращено производство по гражданскому делу по иску...
6 сентября 2021
В Новосибирской области суд приостановил деятельность двух АГЗС
Прокуратура новосибирского города Обь совместно со специалистами сибирского управления Ростехнадзора и пожарного надзора проверила три автомобильные газозаправочные станции на предмет соблюдениями законодательства о промышленной и пожарной безопасности. По результатам проверок руководителям...
28 июля 2021
В Новосибирске из-за угрозы безопасности приостановили работу газовой АЗС
Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность газовой автозаправочной станции в городе Новосибирске. Причина — потенциальная угроза безопасности населения, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. «В ходе проверки специалистами Ростехнадзора...
6 июля 2021
Полиция разыскивает свидетелей пожара на газовой АЗС в Новосибирске
На сайте главного управления МВД РФ по Новосибирской области появилась информация о розыске свидетелей пожара на новосибирской газовой заправке. Очевидцев просят обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время в производстве следователя главного...
2 июля 2021
В Новосибирске суд рассмотрит иск о запрете эксплуатации газовой АЗС
В Калининский районный суд Новосибирска поступил иск прокурора о нарушении на автомобильной газозаправочной станции требований промышленной и пожарной безопасности. Информация об этом появилась сегодня, 2 июля, на сайте суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Поступило исковое заявление к ЗАО...
2 июля 2021
Новосибирских полицейских поощрят за помощь людям во время пожара на АЗС
Руководство новосибирского управления МВД России решило поощрить полицейских, оказавших помощь людям во время пожара на газовой АЗС. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Принято решение за добросовестное выполнение служебных обязанностей, грамотные и решительные действия при тушении пожара...
29 июня 2021
На АЗС в Новосибирске выявлено более 280 нарушений — прокуратура
Прокуратура проанализировала результаты проверок, организованных после пожара на газовой АЗС в Новосибирске. Проверки проводились сотрудниками прокуратуры Новосибирской области с участием специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по региону. «На сегодняшний день проверены все...
28 июня 2021
Свой метр: почему АЗС размешают внутри жилых кварталов?
Проверку обоснованности размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов поддерживает технический инспектор труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Олег Волошин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, он пояснил: «В эпоху...
21 июня 2021
Пострадавшим от взрыва на АЗС новосибирцам окажут помощь — мэрия
Новосибирцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за взрыва на газовой АЗС и «не могут самостоятельно преодолеть последствия происшествия», может быть оказана помощь в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска». Об этом сообщили в мэрии...
17 июня 2021
Делом о пожаре на новосибирской АГЗС займётся центральный аппарат СКР
Уголовное дело, возбуждённое после пожара на газовой АЗС в Новосибирске, передано в центральный аппарат СКР для дальнейшего расследования. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Заслушав доклад и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе...
16 июня 2021
Стало известно, как начался пожар на газовой АЗС в Новосибирске
В Следственном комитете России рассказали подробности пожара на газовой АЗС в Новосибирске. По последним данным, на момент ЧП на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. «Примерно в 17:00 для разгрузки топлива на автозаправочную станцию прибыл газовоз под управлением 48-летнего...
16 июня 2021
В Новосибирске задержали инженера газовой АЗС, где произошёл пожар
Продолжается расследование уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС в Октябрьском районе Новосибирска. Оно было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщает СКР. В настоящее...
16 июня 2021
На сгоревшей новосибирской АЗС нашли грубейшее нарушение
На новосибирской автогазозаправочной станции, где произошёл пожар, обнаружены серьёзные нарушения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил помощник руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Виль. «Новосибирская заправка была зарегистрирована...
16 июня 2021
В Новосибирске директор горевшей АЗС арестован на два месяца
В Новосибирске сегодня, 16 июня, избрана мера пресечения в отношении владельца газовой автозаправочной станции, где 14 июня произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города. «16 июня 2021 года рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по...
16 июня 2021
В Новосибирске оценивают ущерб жилым домам от пожара и взрывов на АЗС
Мэрия Новосибирска готова оказать поддержку пострадавшим от взрыва на автозаправочной станции в рамках своих полномочий. В настоящее время управляющие компании оценивают ущерб, нанесённый взрывом общедомовому имуществу многоквартирных домов и индивидуальному имуществу их жителей, сообщили в...
16 июня 2021
В отношении директора новосибирской АЗС избрана мера пресечения
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора новосибирской автозаправочной станции, где 14 июня произошел пожар. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе центрального районного суда Новосибирска. Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя первого отдела по...
16 июня 2021