Новосибирск, 6 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирске прекращено судебное производству по иску прокурора о нарушении автомобильной газозаправочной станции требований промышленной безопасности. Основание — отказ истца от иска. Об этом сообщил Калининский районный суд города.

Зимин Василий Геннадиевич АГЗС

«Судом прекращено производство по гражданскому делу по иску прокурора Калининского района Новосибирска к ЗАО «Сибцентрлайн», ООО «Сибгаз» о признании незаконным бездействия в части несоблюдения требований промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации автомобильной газозаправочной станции и запрете её эксплуатации до устранения нарушений, в связи с отказом истца от иска», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что отказ от иска связан с «добровольным исполнением ответчиком требований прокурора».

Напомним, 14 июня 2021 года в Новосибирске произошёл пожар на газовой АЗС. Пострадали более 30 человек. После этого на новосибирских АЗС прошли проверки.