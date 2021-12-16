Новосибирск, 16 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено техническое расследование причин взрыва на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) «СибГаз», произошедшего в июне. Об этом сообщило Сибирское управление Ростехнадзора.

Цитата из видео на YouTube Взрыв АГЗС в Новосибирске из окна

Уточняется, что комиссией установлены основные причины аварии: разгерметизация рукава высокого давления паровой фазы, подключенного от компрессора к резервуару при выполнении сливо-наливных операций; рукава для сливо-наливных работ не подвергались гидравлическому испытанию на прочность, не имели защиты от статического электричества; отсутствие на резервуаре устройств, прекращающих выход сжиженного углеводородного газа при его несанкционированном выбросе при разгерметизации запорной арматуры, механическом повреждении технологических трубопроводов или обрыве рукавов слива-налива; самовольная установка и использование владельцем АГЗС дополнительных резервуаров для хранения сжиженного газа, компрессора с розеткой для его подключения; эксплуатация компрессора с отсутствующей автоматикой безопасности; проведение сливо-наливных операций без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

Комиссия установила перечень мероприятий по устранению причин аварии и недопущению нарушений. В отношении собственника АГЗС, генерального директора и инженера возбуждены уголовные дела.

Напомним, 14 июня 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на газовой АЗС. Пострадали более 30 человек.