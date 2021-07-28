Обь, Новосибирская область, 28 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Прокуратура новосибирского города Обь совместно со специалистами сибирского управления Ростехнадзора и пожарного надзора проверила три автомобильные газозаправочные станции на предмет соблюдениями законодательства о промышленной и пожарной безопасности. По результатам проверок руководителям организаций внесены представления, сообщает новосибирская прокуратура.

АЗС

В отношении юридических лиц и их уполномоченных должностных лиц возбуждены административные дела — за «нарушение требований промышленной безопасности» и «нарушение требований пожарной безопасности». Должностные лица АГЗС и организации привлечены к штрафам.

«Постановления прокуратуры рассмотрены Обским городским судом. В результате рассмотрения материалов проверок суд приостановил деятельность двух АГЗС (ЗАО «СибЦентрЛайн» и ООО «СибТракт») на срок до 75 суток и до 40 суток, соответственно. Должностные лица привлечены к штрафам в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, — уточняет ведомство. — В отношении ООО «СибГазСеть» суд вынес постановления о привлечении должностного лица и юридического лица к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей и 100 тыс. рублей, соответственно».

Отмечается, что судебные акты не вступили в законную силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июня 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на газовой АЗС. Пострадали более 30 человек, в том числе — дети.