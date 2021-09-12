Новосибирск, 12 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Сразу несколько жителей Новосибирска обратились в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого в результате взрыва на автогазозаправочной станции (АГЗС). Это следует из сообщений Октябрьского районного суда города.

Цитата из видео на YouTube Взрыв АГЗС в Новосибирске видео из машины

Так, в производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению двух мужчин к ООО «СИБГАЗ» о возмещении ущерба, причинённого нежилым зданиям, принадлежащим истцам, в результате взрыва на АГЗС по ул. Гусинобродское шоссе.

«Каждый из истцов просил взыскать в свою пользу с ответчика материальный ущерб в размере 4 540 450 руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 октября 2021 года», — говорится на сайте суда.

Также в суде находится иск к ООО «СИБГАЗ», ООО УК «ЭКОГАЗ» о возмещении ущерба, причиненного в результате взрыва транспортному средству, в размере 1 584 945 руб. и взыскании расходов. Предварительное заседание назначено на 12 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на газовой АЗС. Пострадали более 30 человек.

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