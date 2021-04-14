Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given
Эксперт: заменить Суэцкий канал Северным морским путём невозможно
Северный морской путь не сможет стать заменой для транзита грузов через Суэцкий канал. Об этом 14 апреля заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Заместить...
14 апреля 2021
Судно Ever Given не выпускают из Суэцкого канала
Администрация Суэцкого канала пока не дала согласие на дальнейшее движение контейнеровоза Ever Given, который ранее блокировал движение судов. Контейнеровоз находится под арестом, сообщает технический оператор судна — сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement. В сообщении компании...
14 апреля 2021
Чиновник: Иран — отличная альтернатива Суэцкому каналу
9 апреля иранский чиновник заявил, что недавний инцидент в Суэцком канале продемонстрировал миру, что международное сообщество должно найти альтернативные маршруты. Он отметил, что Иран может сыграть в международной торговле роль коридора между Севером и Югом. Об этом сообщило иранское агентство...
10 апреля 2021
Интерес к перевозке по железной дороге вырос после инцидента в Суэце — РЖД
Инцидент в Суэцком канале, где севший на мель контейнеровоз заблокировал навигацию, заставил задуматься об альтернативных маршрутах. Так, это вызвало всплеск интереса со стороны зарубежных компаний к перевозке по железной дороге. Об этом на брифинге 9 апреля сообщил заместитель генерального...
9 апреля 2021
Возможна ли критическая закупорка капитализма до полного хаоса? — To Vima
Современный капитализм — это капитализм в постоянном движении. И поэтому в постоянной опасности свернуть не на ту дорогу, запутаться и заблудиться. Образ огромного стационарного контейнеровоза на Суэцком канале и глобальная паника, которую он вызвал не только из-за наличия «критически важных»...
7 апреля 2021
Еще один танкер сел на мель в Суэцком канале
Танкер Minerva Nike, проходящий Суэцкий канал под греческим флагом, сел на мель. Об этом сообщает 6 апреля РИА Новости. «Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — передает агентство слова источника. По его словам, движение по каналу должны восстановить...
6 апреля 2021
Египет рассчитывает на получение $1 млрд за блокировку Суэцкого канала
Египетская администрация Суэцкого канала рассчитывает получить компенсацию в размере $1 млрд за блокировку канала. Об этом заявил глава администрации водного пути Усама Рабия, 2 апреля сообщает CNBC. По его словам, затраты учитывают потери доходов от блокировки канала, а также стоимость работ по...
2 апреля 2021
Расширение и углубление: о последствиях «пробки» в Суэцком канале
В заявлении Усама Рабиа акцент был сделан на издержки, связанные с механической работой по восстановлению работы Суэцкого канала, но размер ущерба преувеличен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. «Работа буксиров и спецтехники, состоящей из экскаваторов и ковшей для...
1 апреля 2021
Затор в Суэцком канале даст развитие новым путям доставок грузов — эксперт
Цифры называемого ущерба от блокировки Суэцкого канала близки к действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. «Потери от простоя в течение недели для самого канала составили порядка $100 млн...
1 апреля 2021
Ущерб от ЧП на Суэцком канале оценили почти в $1 млрд
Финансовые потери от перекрытия Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом могут достичь $1 млрд. Такое заявление сделал глава администрации водного пути Усама Рабия, сообщает Reuters. Ранее по теме: Владелец судна Ever Given будет расследовать ЧП в Суэцком канале «Оценки, даст Бог, достигнут...
1 апреля 2021
Затраты из-за ситуации с Суэцким каналом могут достигнуть $1 млрд
Потери от ситуации с Суэцким каналом, который был блокирован контейнеровозом Ever Given, могут достичь $1 млрд, заявил глава администрации канала Усама Рабиа 31 марта в эфире телеканала Sada Elbalad. Он отметил, что эта сумма включает как прямой ущерб от остановки движения по водной артерии, так и...
1 апреля 2021
Почему остановился Суэцкий канал — в Египте начато расследование
Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, из-за чего почти на неделю была блокирована данная важная водная магистраль, началось в Египте. Об этом 31 марта сообщает телеканал Sky News Arabia. Как рассказал советник руководства Суэцкого канала Сейид...
31 марта 2021
Контейнеровоз Ever Given появился в игре Microsoft Flight Simulator
Энтузиаст с ником FlyBoyRez1 добавил знаменитый контейнеровоз Ever Given в игру Microsoft Flight Simulator. Об этом 30 марта сообщило издание Eurogamer. Благодаря специальной модификации контейнеровоз, блокирующий Суэцкий канал, теперь можно встретить в игре. Некоторые геймеры даже сделали попытку...
31 марта 2021
Трутнев призвал удешевить стоимость грузоперевозок по Севморпути
Цена на грузоперевозки по Северному морскому пути должна быть ниже по сравнению с ценой на грузоперевозки по Суэцкому каналу. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. «Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и...
31 марта 2021
«Пробка» в Суэцком канале показала значимость Севморпути — Чибис
Ситуация в Суэцком канале показала перспективу развития Северного морского пути. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Пробка», которая недавно образовалась в Суэцком канале, наглядно показала высокие риски традиционных морских путей и, с...
30 марта 2021
Убытки от инцидента в Суэцком канале оценили в сотни миллионов долларов
Убытки компаний от инцидента в Суэцком канале, только по скромным оценкам, могут составить сотни миллионов долларов. Об этом заявил 30 марта руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский. «Различные эксперты дают разную оценку прямых и косвенных...
30 марта 2021
Владелец судна Ever Given будет расследовать ЧП в Суэцком канале
Японская компания Shoei Kisen проведет расследование причин, по которым ее контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, сообщает Kyodo. «Мы займемся выяснением причин происшедшего», — заявили в компании. Представитель Shoei Kisen добавила, что корпорация не...
30 марта 2021
Инцидент в Суэцком канале назвали случайностью
Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа назвал случайностью перекрытие транспортной артерии из-за контейнеровоза Ever Given, выступая 29 марта на пресс-конференции. «Тысячи кораблей проходят канал регулярно, и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент — случайность», — заявил он...
30 марта 2021
В Египте заявили о восстановлении судоходства в Суэцком канале
В Суэцком канале возобновилось движение судов, сообщает 29 марта RT со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша. «Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали...
29 марта 2021
Контейнеровоз Ever Given идёт к Горькому озеру в середине Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, несколько суток блокировавший Суэцкий канал, направляется к Большому Горькому озеру для осмотра специалистами, сообщают 29 марта западные СМИ. Озеро расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, там контейнеровоз будет осмотрен на предмет его способности...
29 марта 2021